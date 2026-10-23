Conte ha anche smentito le voci relative a presunte richieste economiche avanzate alle società: le dichiarazioni del tecnico toscano
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Dopo giorni di voci e accostamenti, Antonio Conte ha deciso di rispondere personalmente. Il tecnico italiano, fermo dalla fine dell’esperienza al Napoli, è stato al centro delle cronache di mercato delle ultime settimane, accostato in maniera concreta a due panchine di primo piano in giro per l’Europa: Juventus e Manchester United. A fare chiarezza sullo stato delle cose è stato lo stesso Conte, con un lungo messaggio pubblicato nelle storie del proprio profilo Instagram: la spiegazione del tecnico toscano.
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Le parole di Antonio ConteConte ha spiegato così la scelta di rompere il silenzio: “Alla luce delle indiscrezioni pubblicate negli ultimi giorni da diversi organi di informazione, in Italia e all’estero, ritengo opportuno intervenire per fare chiarezza”. Il tecnico ha poi smentito con decisione i rumors più insistenti sul suo conto: “Il mio nome è stato accostato a numerosi club, ma al momento non vi è alcuna trattativa in fase avanzata. Dopo una splendida e vincente esperienza alla guida del Napoli, mi prenderò il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare. Sarà una scelta ponderata, che terrà conto delle condizioni giuste”. Conte ha anche smentito le voci relative a presunte richieste economiche avanzate alle società citate, così come quelle su riserve legate al suo carattere: “Ho letto di presunte richieste economiche avanzate alle società citate, così come di riserve legate al mio ‘carattere forte’. Si tratta di ricostruzioni prive di fondamento: non esistono elementi concreti sui quali basare simili valutazioni”.
Juve e United, al momento nulla di concretoNella parte conclusiva del messaggio, l’allenatore ha lasciato aperta la porta a sviluppi futuri, ma senza alcuna fretta: “Qualora si presentasse un’opportunità concreta, sarà il momento di confrontarsi con il club interessato e valutare insieme le condizioni di un eventuale accordo, nel rispetto delle reciproche esigenze e delle caratteristiche che contraddistinguono il mio lavoro di allenatore. Fino ad allora, ogni ipotesi sulle mie richieste e sul mio futuro professionale resta una supposizione e non può essere considerata come un fatto”.
Pur smentendo trattative concrete, Conte non esclude un ritorno in panchina nei prossimi mesi, lasciando intendere che la scelta dipenderà esclusivamente dalle condizioni che riterrà adeguate al proprio profilo professionale.
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