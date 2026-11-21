Edouard Mendy svela il duello psicologico con Brahim Diaz nella Coppa d'Africa 2025, durante il calcio di rigore decisivo neutralizzato dal portiere
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Una finale decisa da un rigore, ma giocata anche sul piano mentale. L'ex portiere della Nazionale senegalese Edouard Mendy torna sul momento che ha cambiato il destino dell'edizione 2025 della Coppa d'Africa, raccontando il duello a distanza con Brahim Diaz prima del calcio di rigore sbagliato, che ha consegnato al Senegal la possibilità di conquistare il torneo sul campo, prima di vedersi revocare la vittoria mesi dopo dalla Confederazione africana.
Mendy sul rigore di Brahim Diaz: "Vedendomi più vicino, gli rimpicciolisco la porta"L'attuale portiere dell'Al Ahli, Edouard Mendy, è tornato sulla controversa finale di Coppa d'Africa 2025, che ancora oggi desta dibattiti e polemiche, raccontando di aver cercato di destabilizzare a distanza Brahim Diaz, una volta presentatosi dal dischetto per il calcio di rigore decisivo, ma 'penalizzato' da un'interminabile attesa caratterizzata dall'abbandono temporaneo dal terreno di gioco della formazione senegalese, in segno di protesta.
Mendy, già, nelle dichiarazioni rilasciate a 'beIN Sports' nel post-partita, aveva spiegato: "Ha tentato il pallonetto, ma ho cercato di rimanere il più a lungo possibile in piedi", tornando poi sull'episodio diversi mesi dopo in un'intervista rilasciata a 'Canal + Afrique', in cui ha spiegato la strategia psicologica che ha adottato per neutralizzare il giocatore del Real Madrid: "In quel momento della partita tutto è decuplicato. Gli ho mostrato la porta, ho preso lo spazio, e vedendomi più vicino è stato come vedersi rimpicciolire la porta. É complicato anche per lui, quindi ho provato a giocarci. Vedendo il risultato, direi che ha funzionato", ha spiegato Mendy, facendo leva perciò anche sulla tensione accumulata e il clima incandescente dello stadio. Il marocchino ha infatti scelto un pallonetto troppo debole, che Mendy è riuscito a bloccare facilmente.
Il rigore sbagliato aveva anche alimentato sospetti sui social riguardo ad un possibile accordo tra i due giocatori, ma il portiere aveva respinto categoricamente questa teoria: "Voleva segnare e io ho il merito di averglielo impedito, tutto qui", aveva spiegato. La vittoria del Senegal è poi arrivata ai tempi supplementari, grazie alla rete di Gueye, ma mesi dopo quello stesso trionfo fu tolto a tutti dalle mani.
La CAF ribalta il risultato: vittoria del Marocco a tavolinoLa vicenda della finale ha avuto un clamoroso epilogo anche sul piano istituzionale. Lo scorso 17 marzo 2026, la Commissione d'Appello della CAF, la Confederazione Africana di calcio, ha accolto il ricorso presentato dalla Federazione marocchina, ribaltando il risultato maturato sul campo. La decisione ha infatti stabilito che il Senegal fosse da considerare sconfitto per forfait, in applicazione degli articoli 82 e 84 del regolamento sportivo della competizione, in seguito alla decisione dei giocatori di abbandonare temporaneamente il terreno di gioco per protesta, dopo il calcio di rigore in favore del Marocco nel corso della partita. Un clamoroso ribaltamento di fronte che ha assegnato dunque al Marocco la vittoria a tavolino e il titolo della Coppa d'Africa 2025.
La Federazione senegalese ha però contestato duramente la decisione e presentato ricorso al TAS, il Tribunale dello Sport, chiedendo di ripristinare il risultato ottenuto sul campo. Il verdetto è ancora in fase di attesa e dovrebbe arrivare proprio entro la fine di questo mese, lasciando ancora aperta una disputa ormai più di un anno fa e destinata a segnare la storia del calcio africano.
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