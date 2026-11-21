Una finale decisa da un rigore, ma giocata anche sul piano mentale. L'ex portiere della Nazionale senegalese Edouard Mendy torna sul momento che ha cambiato il destino dell'edizione 2025 della Coppa d'Africa, raccontando il duello a distanza con Brahim Diaz prima del calcio di rigore sbagliato, che ha consegnato al Senegal la possibilità di conquistare il torneo sul campo, prima di vedersi revocare la vittoria mesi dopo dalla Confederazione africana.

Mendy sul rigore di Brahim Diaz: "Vedendomi più vicino, gli rimpicciolisco la porta"

L'attuale portiere dell' Al Ahli è tornato sulla controversa finale di, che ancora oggi desta dibattiti e, raccontando di aver cercato di destabilizzare a distanza, una volta presentatosi dal dischetto per ildecisivo, ma 'penalizzato' da un'interminabile attesa caratterizzata dall'dal terreno di gioco della formazione senegalese, in segno di protesta.

Mendy, già, nelle dichiarazioni rilasciate a 'beIN Sports' nel post-partita, aveva spiegato: "Ha tentato il pallonetto, ma ho cercato di rimanere il più a lungo possibile in piedi", tornando poi sull'episodio diversi mesi dopo in un'intervista rilasciata a 'Canal + Afrique', in cui ha spiegato la strategia psicologica che ha adottato per neutralizzare il giocatore del Real Madrid: "In quel momento della partita tutto è decuplicato. Gli ho mostrato la porta, ho preso lo spazio, e vedendomi più vicino è stato come vedersi rimpicciolire la porta. É complicato anche per lui, quindi ho provato a giocarci. Vedendo il risultato, direi che ha funzionato", ha spiegato Mendy, facendo leva perciò anche sulla tensione accumulata e il clima incandescente dello stadio. Il marocchino ha infatti scelto un pallonetto troppo debole, che Mendy è riuscito a bloccare facilmente.

Il rigore sbagliato aveva anche alimentato sospetti sui social riguardo ad un possibile accordo tra i due giocatori, ma il portiere aveva respinto categoricamente questa teoria: "Voleva segnare e io ho il merito di averglielo impedito, tutto qui", aveva spiegato. La vittoria del Senegal è poi arrivata ai tempi supplementari, grazie alla rete di Gueye, ma mesi dopo quello stesso trionfo fu tolto a tutti dalle mani.

COMO, ITALIA - 23 LUGLIO: Edouard Mendy di Al-Ahli in azione durante la Coppa di Como giocato tra Como e Al-Ahli allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 23 luglio 2025 a Como, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

La CAF ribalta il risultato: vittoria del Marocco a tavolino

La vicenda della finale ha avuto un clamorosoanche sul piano istituzionale. Lo scorso 17 marzo 2026, la Commissione d'Appello della, la Confederazione Africana di calcio, ha accolto ilpresentato dalla Federazione marocchina,il risultato maturato sul campo. La decisione ha infatti stabilito che ilfosse da considerare sconfitto per, in applicazione degli articoli 82 e 84 del regolamento sportivo della competizione, in seguito alla decisione dei giocatori ditemporaneamente il terreno di gioco per protesta, dopo il calcio di rigore in favore del Marocco nel corso della partita. Un clamorosodi fronte che ha assegnato dunque alla vittoria ae il titolo della Coppa d'Africa 2025.

La Federazione senegalese ha però contestato duramente la decisione e presentato ricorso al TAS, il Tribunale dello Sport, chiedendo di ripristinare il risultato ottenuto sul campo. Il verdetto è ancora in fase di attesa e dovrebbe arrivare proprio entro la fine di questo mese, lasciando ancora aperta una disputa ormai più di un anno fa e destinata a segnare la storia del calcio africano.