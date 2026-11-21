Cristiano Ronaldo continua ad inseguire un traguardo destinato ad entrare nella storia del calcio, ma la serata di Jeddah si trasforma in un concentrato di emozioni contrastanti. Il gol numero 986 arriva, la possibilità di raddoppiare anche, ma alla fine è proprio il suo Al Nassr a pagare l'errore più caro, subendo la rimonta dell'Al Ahli.

Cristiano Ronaldo fa meno 14: il traguardo si avvicina

Il penalty sbagliato che svolta la partita: l'Al Nassr subisce la rimonta

La partita contro l'Al Ahli, recupero della Saudi Pro League disputata nella serata di ieri, si apre nel migliore dei modi pere l', subito inal 14esimo minuto con una conclusione al volo che batte il portiere Edouad Mendy, portando avanti i suoi. La rete, arrivata su assist di Samu Costa, porta il bottino personale di CR7 ae il traguardo dei 1000 distante ormai soltanto, un'impresa che continua ad alimentare l'attenzione sul fuoriclasse portoghese, anche a 41 anni, e anche ben distante dall'Europa che nella sua infinita carriera ha dominato con le maglie di Manchester United e Real Madrid. Una gioia personale che, però,Quattro minuti dopo il vantaggio del portoghese, l'Al Nassr conquista une ovviamente è proprioa presentarsi dal dischetto, con la possibilità di firmare la doppietta e il gol numero 987, ma il pallone si stampa sul palo ei. Un errore pesante, anche sul piano statistico: secondo le ricostruzioni, è lache CR7 fallisce un penalty in campionato, dopo averci praticamente costruito la carriera e la maggior parte dei suoi gol, puntando sulla freddezza dagli undici metri. L'approfitta cosi dell'occasione mancata e trova ilallo scadere del primo tempo con Galeano, autore di una splendida conclusione dalla distanza.

JEDDAH, ARABIA SAUDITA - 20 NOVEMBRE: Cristiano Ronaldo dell'Al Nassr reagisce dopo aver mancato il rigore durante la partita di campionato professionistica saudita tra Al Ahli e Al Nassr allo stadio Alinma il 20 novembre 2026 a Jeddah, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Nella ripresa poi, ci ha pensato Ivan Toney a trasformare il rigore del 2-1 al minuto 74, prima che l'ex romanista Ibanez chiudesse definitivamente la partita quattro minuti più tardi, sfruttando un corner. Il risultato finale è perciò 3-1, l'Al Nassr subisce il colpo psicologico e resta terzo in classifica, mentre l'Al Ahli è salito al quarto. Per Ronaldo, una serata che lascia un sapore amaro: il 986esimo gol avvicina la leggenda al traguardo dei 1000, ma il rigore sbagliato pesa sul risultato, sulle ambizioni della squadra, ma anche sullo stesso portoghese. D'altronde, un Ronaldo che fallisce un penalty rispetto ad un suo gol, è certamente più una notizia.