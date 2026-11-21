La rete di Ronaldo illude l'Al Nassr e avvicina il traguardo, ma il rigore fallito cambia la partita: l'Al Nassr subisce la rimonta contro l'Al Ahli
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Cristiano Ronaldo continua ad inseguire un traguardo destinato ad entrare nella storia del calcio, ma la serata di Jeddah si trasforma in un concentrato di emozioni contrastanti. Il gol numero 986 arriva, la possibilità di raddoppiare anche, ma alla fine è proprio il suo Al Nassr a pagare l'errore più caro, subendo la rimonta dell'Al Ahli.
Cristiano Ronaldo fa meno 14: il traguardo si avvicinaLa partita contro l'Al Ahli, recupero della Saudi Pro League disputata nella serata di ieri, si apre nel migliore dei modi per Cristiano Ronaldo e l'Al Nassr, subito in vantaggio al 14esimo minuto con una conclusione al volo che batte il portiere Edouad Mendy, portando avanti i suoi. La rete, arrivata su assist di Samu Costa, porta il bottino personale di CR7 a 986 gol in carriera e il traguardo dei 1000 distante ormai soltanto 14 marcature, un'impresa che continua ad alimentare l'attenzione sul fuoriclasse portoghese, anche a 41 anni, e anche ben distante dall'Europa che nella sua infinita carriera ha dominato con le maglie di Manchester United e Real Madrid. Una gioia personale che, però, dura pochissimo.
Il penalty sbagliato che svolta la partita: l'Al Nassr subisce la rimontaQuattro minuti dopo il vantaggio del portoghese, l'Al Nassr conquista un calcio di rigore e ovviamente è proprio Ronaldo a presentarsi dal dischetto, con la possibilità di firmare la doppietta e il gol numero 987, ma il pallone si stampa sul palo e termina fuori. Un errore pesante, anche sul piano statistico: secondo le ricostruzioni, è la seconda volta consecutiva che CR7 fallisce un penalty in campionato, dopo averci praticamente costruito la carriera e la maggior parte dei suoi gol, puntando sulla freddezza dagli undici metri. L'Al Ahli approfitta cosi dell'occasione mancata e trova il pareggio allo scadere del primo tempo con Galeano, autore di una splendida conclusione dalla distanza.
Nella ripresa poi, ci ha pensato Ivan Toney a trasformare il rigore del 2-1 al minuto 74, prima che l'ex romanista Ibanez chiudesse definitivamente la partita quattro minuti più tardi, sfruttando un corner. Il risultato finale è perciò 3-1, l'Al Nassr subisce il colpo psicologico e resta terzo in classifica, mentre l'Al Ahli è salito al quarto. Per Ronaldo, una serata che lascia un sapore amaro: il 986esimo gol avvicina la leggenda al traguardo dei 1000, ma il rigore sbagliato pesa sul risultato, sulle ambizioni della squadra, ma anche sullo stesso portoghese. D'altronde, un Ronaldo che fallisce un penalty rispetto ad un suo gol, è certamente più una notizia.
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