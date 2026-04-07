È pronta una svolta per quel che riguarda la prossima Coppa d'Africa. Già dunque dall'edizione del 2027, ci si potrà gustare la competizione in estate, essendo stata allineata agli altri tornei e ai calendari dei club

Francesco Lovino Redattore 7 aprile - 19:46

Una notizia che segna un sostanziale cambiamento rispetto al passato. La Coppa d'Africa, per tanto tempo ha impegnato severamente i club, privandoli dei rispettivi giocatori migliori con i campionati in corso. Per questo motivo, essa ha sempre suscitato polemiche, non essendo mai stata allineata agli impegni di tutti i più importanti club. Adesso, sembra che tutto sia apparecchiato per una importante rivoluzione.

Coppa d'Africa 2027: prima edizione estiva Della prossima edizione della Coppa d'Africa si conoscono già perfettamente le date di inizio e fine. Essa si terrà dal 19 giugno al 18 luglio 2027. E questa è la prima novità rilevante. Giocandosi in inverno, tutti i club con giocatori convocati dalle rispettive selezioni africane rischiavano di vederli rientrare fuori forma. Inoltre, sempre all'orizzonte, si intravedeva il pericolo infortuni e, chissà, la compromissione della seconda parte di stagione.

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Giocare in estate un torneo così importante significa migliorarne sensibilmente la considerazione che avranno i club per la Coppa d'Africa. Essa, d'ora in poi probabilmente e non solo nel 2027, si terrà sempre nella calda stagione, a campionati finiti. Questo eviterà problemi logistici e sfiancanti viaggi intercontinentali ai tantissimi partecipanti.

Tre Paesi e un torneo — Una Coppa d'Africa da giocarsi in estate, più moderna e rispettosa delle esigenze dei club, e dei calendari densi di impegni, non è la sola novità a cui andremo incontro. Difatti, il calcio del Continente Nero si appresta a vivere un'edizione molto particolare anche per la sua organizzazione. Terminata l'ultima edizione tenutasi in Marocco, si conoscono già le sedi della prossima.

Kenya, Uganda e Tanzania si apprestano ad ospitarla. Sarà un unicum nella storia della Coppa d'Africa. Non è una novità in senso assoluto, ovviamente, il fatto di giocare una competizione prestigiosa in diverse località, dato che già il prossimo Mondiale, come noto, si giocherà in tre Paesi differenti: Stati Uniti, Messico e Canada.