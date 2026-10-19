A quasi un anno di distanza dall'accaduto, arriverà la sentenza completa e decisiva sulla recente competizione africana: Senegal e Marocco rimangono in attesa
Il Senegal porta in trionfo la Coppa d'Africa prima dell'amichevole con il Perù
La Coppa d'Africa è uno dei tornei più sottovalutati e interessanti del mondo del calcio. Nonostante non goda della stessa fame degli altri tornei continentali come gli Europei o la Copa America, il torneo del continente africano è in esponenziale crescita. Le rose delle squadre sono sempre più composte da stelle dei massimi campionati europei e da calciatori figli della diaspora. Oltre ad un miglioramento delle rose, il calcio africano si sta sviluppando anche attraverso un miglioramento generale delle infrastrutture calcistiche e della comprensione tattica del gioco.Infatti, non sono casuali i risultati ottenuti dal Marocco negli ultimi 4 anni: 1 semifinale Mondiale, 1 quarto di finale raggiunto sempre al Mondiale e 1 Coppa d'Africa vinta. Se i risultati della competizione internazionale sono inattaccabili, la conquista dell'ultimo titolo continentale risulta essere parecchio discutibile e controversa. La finale del 18 gennaio 2026 sarà sicuramente presente negli almanacchi del calcio globale per i prossimi secoli, in attesa che il TAS risolva definitivamente questa ambigua questione.
Siamo vicini all'esito decisivo della finale di Coppa d'Africa 2026Il mistero attorno all'ultimo atto della recente Coppa d'Africa non è ancora stato risolto definitivamente. Il match è stato giocato fra le 2 forze più importanti del continente africano: Senegal e Marocco. I nordafricani partivano con un deciso vantaggio, considerando che il torneo è stato ospitato proprio in Marocco. Eppure, la partita sembrava girare in favore dei subsahariani. Il meraviglioso gol di Pape Gueye aveva consegnato il trofeo al Senegal, ma tutto il caos attorno al rigore assegnato e sbagliato da Brahim Diaz, con l'uscita dal campo dei senegalesi, aveva portato la CAF ad assegnare la vittoria a tavolino ai padroni di casa.
Tra mille ricorsi da una parte e dall'altra, l'esito finale del trofeo non è ancora stato deciso. Il TAS (tribunale arbitrale dello sport), ha annunciato la fine di questa spinosa questione: "Il collegio arbitrale ha avviato le sue deliberazioni e le sta attualmente proseguendo. I giudici del TAS hanno deciso di emettere una decisione completa, comprensiva delle motivazioni legali, denominata "Lodo TAS". Il processo durerà parecchie settimane, con un lodo previsto per la fine di novembre 2026".
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