La Coppa d'Africa è uno dei tornei più sottovalutati e interessanti del mondo del calcio. Nonostante non goda della stessa fame degli altri tornei continentali come gli Europei o la Copa America, il torneo del continente africano è in esponenziale crescita. Le rose delle squadre sono sempre più composte da stelle dei massimi campionati europei e da calciatori figli della diaspora. Oltre ad un miglioramento delle rose, il calcio africano si sta sviluppando anche attraverso un miglioramento generale delle infrastrutture calcistiche e della comprensione tattica del gioco.

Meno di un anno fa era stato annunciato il progetto di uniformarsi a Mondiali ed Europei, ora la CAF potrebbe già riportare la Coppa d'Africa alla vecchia cadenza biennale 🌍



La prossima edizione si giocherà nell'estate 2027, ma il progetto prevedeva che da quella successiva il… pic.twitter.com/LLzqrR45YM — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) October 9, 2026

Siamo vicini all'esito decisivo della finale di Coppa d'Africa 2026

Infatti, non sono casuali i risultati ottenuti dal Marocco negli ultimi 4 anni: 1 Mondiale , 1 quarto di finale raggiunto sempre al Mondiale e 1 Coppa d'Africa vinta. Se i risultati della competizione internazionale sono inattaccabili, la conquista dell'ultimo titolo continentale risulta essere parecchio discutibile e. La finale del 18 gennaio 2026 sarà sicuramente presente negli almanacchi del calcio globale per i prossimi secoli, in attesa che ilrisolva definitivamente questa ambigua questione.Il mistero attorno all'ultimo atto della recente Coppa d'Africa non è ancora stato risolto definitivamente. Il match è stato giocato fra le 2 forze più importanti del continente africano:. I nordafricani partivano con un deciso vantaggio, considerando che il torneo è stato ospitato proprio in Marocco. Eppure, la partita sembrava girare in favore dei subsahariani. Il meraviglioso gol diaveva consegnato il trofeo al Senegal, ma tutto il caos attorno alassegnato e sbagliato da Brahim Diaz, con l'uscita dal campo dei senegalesi, aveva portato la CAF ad assegnare la vittoria a tavolino ai padroni di casa.

FOTO D'ARCHIVIO (NOTA DELLA REDAZIONE: IMMAGINE COMPOSTA - Numeri immagine 1449393850, 2246917190) In questa immagine composta viene messo a confronto Achraf Hakimi, del Marocco (a sinistra), con Sadio Mané, del Senegal. Senegal e Marocco si affrontano nella finale della Coppa d'Africa CAF presso lo stadio Prince Moulay Abdellah, il 18 gennaio 2026 a Rabat, in Marocco. ***IMMAGINE A SINISTRA*** AL KHOR, QATAR - 14 DICEMBRE: Achraf Hakimi, del Marocco, durante la semifinale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Francia e Marocco, disputata all'Al Bayt Stadium il 14 dicembre 2022 ad Al Khor, in Qatar. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images) ***IMMAGINE A DESTRA*** LONDRA, INGHILTERRA - 15 NOVEMBRE: Sadio Mané, del Senegal, controlla il pallone durante l'amichevole internazionale tra Brasile e Senegal all'Emirates Stadium, il 15 novembre 2025 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images) FOTO D'ARCHIVIO (NOTA DELLA REDAZIONE: IMMAGINE COMPOSTA - Numeri immagine 1449393850, 2246917190) In questa immagine composta viene messo a confronto Achraf Hakimi, del Marocco (a sinistra), con Sadio Mané, del Senegal. Senegal e Marocco si affrontano nella finale della Coppa d'Africa CAF presso lo stadio Prince Moulay Abdellah, il 18 gennaio 2026 a Rabat, in Marocco. ***IMMAGINE A SINISTRA*** AL KHOR, QATAR - 14 DICEMBRE: Achraf Hakimi, del Marocco, durante la semifinale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Francia e Marocco, disputata all'Al Bayt Stadium il 14 dicembre 2022 ad Al Khor, in Qatar. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images) ***IMMAGINE A DESTRA*** LONDRA, INGHILTERRA - 15 NOVEMBRE: Sadio Mané, del Senegal, controlla il pallone durante l'amichevole internazionale tra Brasile e Senegal all'Emirates Stadium, il 15 novembre 2025 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Tra mille ricorsi da una parte e dall'altra, l'esito finale del trofeo non è ancora stato deciso. Il TAS (tribunale arbitrale dello sport), ha annunciato la fine di questa spinosa questione: "Il collegio arbitrale ha avviato le sue deliberazioni e le sta attualmente proseguendo. I giudici del TAS hanno deciso di emettere una decisione completa, comprensiva delle motivazioni legali, denominata "Lodo TAS". Il processo durerà parecchie settimane, con un lodo previsto per la fine di novembre 2026".