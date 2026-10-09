La Coppa d'Africa continua a portare con sé discussioni e confusioni. Non è passato nemmeno un anno dall'ultima edizione che il torneo ha già assunte varie facce e varie forme. L'ultimo torneo organizzato in Marocco è stato avvolto dal grande scandalo della finale disputata fra Senegal e i padroni di casa. Un rigore più che dubbio, con un'esecuzione ancora più ambigua, non sono stati sufficienti ad esprimere tutta l'assurdità di quella serata.

Le Comité exécutif de la CAF va évoquer la possibilité d'annuler la décision de passer la Coupe d'Afrique des Nations tous les quatre ans pour la remettre tous les deux ans



Plus d'informations dans la journée (sachant que cela se fait en réponse à la guerre FIFA/UEFA...) — Romain Molina (@Romain_Molina) October 9, 2026

La Coppa d'Africa potrebbe tornare ogni due anni

L'uscita dal campo della squadra sub-sahariana (formalmente vincitrice del trofeo grazie alla rete di) per protesta contro l'arbitraggio, ha permesso al Marocco di reclamare a tavolino la coppa. Poco prima dell'ultima edizione, la Confederazione calcistica africana ha preso alcune decisioni importanti, tra cui quella di organizzare la Coppa d'Africa ogni(al posto che due), in linea con gli altri tornei continentali come gli Europei. Eppure, l'ultima assemblea svolta venerdì potrebbe ribaltare ulteriormente queste scelte.Mentre proseguono i lavori e i preparativi per il prossimo torneo continentale (previsto per l'estate 2027) in(sotto controllo per i casi di ebola)-, i vertici del calcio africano si sono incontrati nella cornice di un'assemblea generale a Capo Verde. In primis, era presente il presidente della CAF, imprenditore sudafricano strettamente legato al presidente della FIFA Gianni Infantino e proprietario del club calcistico sudafricano Mamelodi Sundowns.

IL CAIRO, EGITTO - 11 OTTOBRE: Il giocatore della nazionale della Mauritania Papa Yade affronta un giocatore della nazionale egiziana durante una partita di qualificazione alla Coppa d'Africa tra Egitto e Mauritania, l'11 ottobre 2024 al Cairo, in Egitto. Le squadre disputeranno una seconda partita il 15 ottobre. (Foto di Ahmad Hasaballah/Getty Images)

Durante l'assemblea, Motsepe si è così espresso sulla Coppa d'Africa: "In questi ultimi giorni abbiamo discusso di molte opzioni, tra cui quella di tornare a giocare il torneo ogni due anni". Un'indiscrezione del Guardian di agosto aveva rivelato che la Confederazione aveva rinunciato a 1 miliardo di dollari cambiando format della competizione. Durante questa ultima sosta per nazionali, le rose africane sono state impegnate nei primi turni delle qualificazioni per la prossima Coppa d'Africa.