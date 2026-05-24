Il Bayern Monaco, dopo il successo in campionato, si aggiudica anche la DFB Pokal nel segno di Harry Kane. Il centravanti inglese sigla una tripletta da sogno.
Bayern, i tifosi invadono Berlino per la finale di Coppa di Germania
Il Bayern Monaco conquista il double nazionale, grazie al successo combinato in Bundesliga e Coppa di Germania, grazie al solito "uragano inglese": Harry Kane. La stagione dei bavaresi, pertanto, è estremamente positiva, con il solo rimpianto della Champions League mancata.
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Bayern Monaco, Harry Kane in versione "uragano"Quello griffato dal Bayern Monaco è il 14° "Double" nella sua storia. Eppure, il trionfo in Coppa di Germania mancava addirittura dal 2020 quando i bavaresi si imposero 4-2 sul Bayer Leverkusen. Da quel momento, infatti, il trofeo se l'era aggiudicato 2 volte consecutive il Lipsia, un anno a testa per Leverkusen e Stoccarda, finalista anche in quest'ultima edizione. Nelle più recenti annate, infatti, il Bayern aveva subito pesanti eliminazioni da squadre nettamente inferiori, come il Kiel e il Saarbrucken.
Capocannoniere in Bundesliga con 36 reti e 5 assist, certo vincitore della Scarpa d'Oro, Harry Kane diventa anche l'indiscusso goleador della DFB Pokal. In Coppa di Germania, infatti, data la tripletta di ieri sera, diventano 10 i centri personali del centravanti inglese, almeno 6 in più di ogni altro calciatore. Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0, l'Olympiastadion di Berlino è stato il teatro dell'uragano Kane.
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