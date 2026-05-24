Il Bayern Monaco conquista il double nazionale, grazie al successo combinato in Bundesliga e Coppa di Germania, grazie al solito "uragano inglese": Harry Kane. La stagione dei bavaresi, pertanto, è estremamente positiva, con il solo rimpianto della Champions League mancata.

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Bayern Monaco, Harry Kane in versione "uragano"

Quello griffato dal Bayern Monaco è il. Eppure, il trionfo in Coppa di Germania mancava addirittura dal 2020 quando i bavaresi si imposero 4-2 sul Bayer Leverkusen. Da quel momento, infatti, il trofeo se l'era aggiudicato 2 volte consecutive il Lipsia, un anno a testa per Leverkusen e Stoccarda, finalista anche in quest'ultima edizione. Nelle più recenti annate, infatti, il Bayern aveva subito pesanti eliminazioni da squadre nettamente inferiori, come il Kiel e il

MUNICH, GERMANIA - 06 MAGGIO: Harry Kane del FC Bayern Monaco stringe la mano a Vincent Kompany, allenatore del FC Bayern Monaco, dopo che la loro squadra è stata eliminata dalla UEFA Champions League a seguito della partita di ritorno della semifinale della UEFA Champions League 2025/26 tra FC Bayern München e Paris Saint-Germain alla Football Arena Munich il 6 maggio 2026 a Monaco, Germania. (Foto di Adam Pretty/Getty Images)

Capocannoniere in Bundesliga con 36 reti e 5 assist, certo vincitore della Scarpa d'Oro, Harry Kane diventa anche l'indiscusso goleador della DFB Pokal. In Coppa di Germania, infatti, data la tripletta di ieri sera, diventano 10 i centri personali del centravanti inglese, almeno 6 in più di ogni altro calciatore. Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0, l'Olympiastadion di Berlino è stato il teatro dell'uragano Kane.

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L'ex Tottenham trasforma in rete una punizione gestita splendidamente dae Kimmich. Su cross del francese, Kane ha realizzato l'1-0 al 55° minuto. Sono trascorsi altri 25 minuti prima che il Bayern Monaco raddoppiasse sull'asse Luis Diaz-Harry Kane. Quest'ultimo, dopo la traversa colpita, ha battuto Nubel regalando un finale decisamente più tranquillo alla sua squadra. Il 3-0 maturato a conclusione del match è figlio di un calcio di rigore trasformato sempre dall'attaccante classe 1993.

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