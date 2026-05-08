Coritiba - PR e Internacional si sfideranno in un match significativo di Série A sabato 9 maggio 2026 alle 21:00, presso lo stadio Couto Pereira. Le due squadre puntano a migliorare la loro posizione in classifica: il Coritiba è 8° con 19 punti, mentre l'Internacional occupa il 12° posto con 17 punti.

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Il momento delle due squadre

La partita si preannuncia equilibrata, considerando le prestazioni recenti di entrambe le formazioni. Il Coritiba ha conquistato solo un successo nelle ultime cinque gare, registrando anche due pareggi e due sconfitte. Nell’ultimo incontro, la squadra ha subito una netta sconfitta per 4-1 contro il Vitória - BA. In campionato, la squadra di Fernando Seabra ha ottenuto 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, segnando 16 reti e subendone 17. In casa, il bilancio è di 2 successi, 2 pareggi e 2 sconfitte, rendendo il confronto con l’Internacional particolarmente importante.

L’Internacional, invece, sembra in crescita: nelle ultime cinque partite ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Nell’ultimo match, ha superato il Fluminense RJ con un convincente 2-0. Complessivamente in campionato, la squadra guidata da Paulo Pezzolano ha collezionato 4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, segnando e subendo 14 gol. In trasferta, l’Internacional ha raccolto 2 successi, 3 pareggi e 1 sconfitta, confermandosi difficile da battere lontano dal proprio stadio.

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