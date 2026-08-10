Il difensore del Coritiba, Jacy, salta i cartelloni pubblicitari dopo il gol, ma precipita nel tunnel degli spogliatoi: la rete sarà poi annullata
Brasile, esulta saltando i cartelloni pubblicitari e finisce dritto nel tunnel: ma il gol viene annullato!
Una festa trasformata in un attimo di tensione in Brasile. Il difensore del Coritiba, Jacy, è diventato suo malgrado protagonista di una delle immagini più apprensive del weekend calcistico brasiliano.
La folle esultanza di JacyÈ successo al 'Couto Pereira', durante la sfida di Brasileirao tra Coritiba e Chapecoense. Al 42' del primo tempo, il difensore della squadra di casa, Jacy, ha trovato la rete di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo e ha pensato di aver portato il Coritiba sul 2-0. Il difensore ha quindi afferrato il pallone, lo ha infilato sotto la maglia e si è diretto verso le barriere pubblicitarie per festeggiare insieme ai tifosi. Una volta superati i cartelloni, però, Jacy è improvvisamente scomparso alla vista del pubblico: sotto di lui si trovava infatti l'accesso al tunnel che conduce agli spogliatoi. Il giocatore è quindi precipitato all'interno, lasciando compagni e spettatori sotto shock, quando fortunatamente Jacy è riuscito a rialzarsi e, dopo le prime cure a bordo campo, ha terminato regolarmente il primo tempo, non prima però di vedere il suo gol annullato dal VAR.
Come se non bastasse, infatti, pochi minuti dopo è arrivata un'altra doccia fredda per il difensore, che si è visto annullare il gol per fuorigioco dopo la revisione del direttore di gara al VAR. Il Coritiba ha comunque conquistato la vittoria per 2-1 contro la Chapecoense, con le reti di Tiago Coser e Pedro Rocha.
Le condizioni di Jacy: cosa dicono dal BrasileLa caduta ha lasciato inevitabilmente conseguenze fisiche e infatti, nonostante fosse riuscito a rientrare, il giocatore ha dovuto abbandonare il campo nel secondo tempo causa di un dolore accusato alla caviglia dopo l'impatto. Le indiscrezioni dal Brasile riportano proprio di un problema alla caviglia per Jacy, che non è riuscito a proseguire il match, ma le cui condizioni nel dettaglio non sono ancora state rese note.
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