Una festa trasformata in un attimo di tensione in Brasile. Il difensore del Coritiba, Jacy, è diventato suo malgrado protagonista di una delle immagini più apprensive del weekend calcistico brasiliano.

La folle esultanza di Jacy

È successo al 'Couto Pereira', durante la sfida ditra. Al 42' del primo tempo, il difensore della squadra di casa,, ha trovato ladi testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo e ha pensato di aver portato il Coritiba sul 2-0. Il difensore ha quindi afferrato il pallone, lo ha infilato sotto la maglia e si è diretto verso le barriere pubblicitarie perinsieme ai tifosi. Una volta superati i cartelloni, però, Jacy è improvvisamentealla vista del pubblico: sotto di lui si trovava infatti l'accesso alche conduce agli spogliatoi. Il giocatore è quindi precipitato all'interno, lasciando compagni e spettatori sotto shock, quando fortunatamente Jacy è riuscito a rialzarsi e, dopo le primea bordo campo, ha terminato regolarmente il primo tempo, non prima però di vedere il suo goldal VAR.

Come se non bastasse, infatti, pochi minuti dopo è arrivata un'altra doccia fredda per il difensore, che si è visto annullare il gol per fuorigioco dopo la revisione del direttore di gara al VAR. Il Coritiba ha comunque conquistato la vittoria per 2-1 contro la Chapecoense, con le reti di Tiago Coser e Pedro Rocha.

SAN PAOLO, BRASILE - 11 MARZO: Jacy di Coritiba festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante una partita tra Corinthians e Coritiba come parte di Brasileirao 2026 alla Neo Quimica Arena l'11 marzo 2026 a San Paolo, Brasile. (Foto di Miguel Schincariol/Getty Images)

Le condizioni di Jacy: cosa dicono dal Brasile

La caduta ha lasciato inevitabilmentee infatti, nonostante fosse riuscito a rientrare, il giocatore ha dovutoil campo nel secondo tempo causa di un dolore accusato alladopo l'impatto. Le indiscrezioni dal Brasile riportano proprio di un problema alla caviglia per, che non è riuscito a proseguire il match, ma le cui condizioni nel dettaglio non sono ancora state rese note.