Pesa soprattutto l'assenza di Palmer che è partito alla grande con quattro gol e due assist.

Federico Iezzi
Brighton &amp; Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27

Il Brighton festeggia con i tifosi i 125 anni e la vittoria contro l'Arsenal

La nazionale inglese perde pezzi in vista delle partite della Nations League. Tino Livramento, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Marcus Rashford e Declan Rice si sono tutti ritirati dalla lista dei convocati e non saranno a disposizione di Tuchel.

In cinque salutano l'Inghilterra: non ci saranno in Nations League

L'Inghilterra si prepara agli impegni della Nations League e ad affrontare questa lunga sosta delle nazionali. La nazionale dei Tre Leoni, guidata da Tuchel, se la vedrà con la Spagna campione del Mondo, poi con la Croazia e disputerà due match contro la Repubblica Ceca. La prima partita è proprio quella con la Roja di De la Fuente: venerdì 25 a Wembley. Nel frattempo, però, la rosa dei convocati di Tuchel perde pezzi: ben cinque giocatori hanno lasciato il ritiro e non sono assenze di poco conto.
LONDRA, INGHILTERRA - 10 FEBBRAIO: Cole Palmer del Chelsea festeggia il secondo gol della sua squadra, realizzato su calcio di rigore, durante la partita di Premier League tra Chelsea e Leeds United a Stamford Bridge, il 10 febbraio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Warren Little/Getty Images)

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026
BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: Declan Rice dell'Arsenal durante la finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC alla Puskas Arena di Budapest, Ungheria. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Non ci sarà Cole Palmer del Chelsea: il talento classe 2002 ha un piccolo infortunio. Dopo averlo escluso, decisione molto contestata, dalla rosa che andò a giocare il Mondiale, Tuchel lo aveva convocato dichiarando: "Deve dimostrarmi di poter stare qui e deve fare dei passi avanti". Lasciano il ritiro anche due giocatori del Manchester United: Rashford e Mainoo. Tutti e due hanno avuto problemi fisici e sono stati valutati dal club dopo essere usciti nei minuti finali del match con il Fulham. Anche il centrocampista Rice dell'Arsenal e Tino Livramento del Newacastle non saranno a disposizione del tecnico dei Tre Leoni.

L'assenza che pesa di più, e che fa più scalpore, è però quella di Palmer. Che ha iniziato la sua stagione in Premier League alla grande con i suoi Blues e nonostante le difficoltà della squadra. Palmer, infatti, ha iniziato da titolare sei delle sette partite giocate dai londinesi finora ed ha messo a segno ben quattro gol e fornito due assist. Tuchel, nel frattempo, ha convocato altri due giocatori: si tratta del centrocampista del Nottingham Forest Morgan Gibbs-White e James Garner dell'Everton.

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