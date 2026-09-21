Pesa soprattutto l'assenza di Palmer che è partito alla grande con quattro gol e due assist.
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La nazionale inglese perde pezzi in vista delle partite della Nations League. Tino Livramento, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Marcus Rashford e Declan Rice si sono tutti ritirati dalla lista dei convocati e non saranno a disposizione di Tuchel.
In cinque salutano l'Inghilterra: non ci saranno in Nations LeagueL'Inghilterra si prepara agli impegni della Nations League e ad affrontare questa lunga sosta delle nazionali. La nazionale dei Tre Leoni, guidata da Tuchel, se la vedrà con la Spagna campione del Mondo, poi con la Croazia e disputerà due match contro la Repubblica Ceca. La prima partita è proprio quella con la Roja di De la Fuente: venerdì 25 a Wembley. Nel frattempo, però, la rosa dei convocati di Tuchel perde pezzi: ben cinque giocatori hanno lasciato il ritiro e non sono assenze di poco conto.
Non ci sarà Cole Palmer del Chelsea: il talento classe 2002 ha un piccolo infortunio. Dopo averlo escluso, decisione molto contestata, dalla rosa che andò a giocare il Mondiale, Tuchel lo aveva convocato dichiarando: "Deve dimostrarmi di poter stare qui e deve fare dei passi avanti". Lasciano il ritiro anche due giocatori del Manchester United: Rashford e Mainoo. Tutti e due hanno avuto problemi fisici e sono stati valutati dal club dopo essere usciti nei minuti finali del match con il Fulham. Anche il centrocampista Rice dell'Arsenal e Tino Livramento del Newacastle non saranno a disposizione del tecnico dei Tre Leoni.
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