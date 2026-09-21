La nazionale inglese perde pezzi in vista delle partite della Nations League. Tino Livramento, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Marcus Rashford e Declan Rice si sono tutti ritirati dalla lista dei convocati e non saranno a disposizione di Tuchel.

In cinque salutano l'Inghilterra: non ci saranno in Nations League

L'Inghilterra si prepara agli impegni della Nations League e ad affrontare questa lunga sosta delle nazionali. La nazionale dei Tre Leoni, guidata da, se la vedrà con lacampione del Mondo, poi con lae disputerà due match contro la. La prima partita è proprio quella con la Roja di De la Fuente: venerdì 25 a Wembley. Nel frattempo, però, la rosa dei convocati di Tuchel perde pezzi: ben cinque giocatori hanno lasciato il ritiro e non sono assenze di poco conto.

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: Declan Rice dell'Arsenal durante la finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC alla Puskas Arena di Budapest, Ungheria. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Non ci sarà Cole Palmer del Chelsea: il talento classe 2002 ha un piccolo infortunio. Dopo averlo escluso, decisione molto contestata, dalla rosa che andò a giocare il Mondiale, Tuchel lo aveva convocato dichiarando: "Deve dimostrarmi di poter stare qui e deve fare dei passi avanti". Lasciano il ritiro anche due giocatori del Manchester United: Rashford e Mainoo. Tutti e due hanno avuto problemi fisici e sono stati valutati dal club dopo essere usciti nei minuti finali del match con il Fulham. Anche il centrocampista Rice dell'Arsenal e Tino Livramento del Newacastle non saranno a disposizione del tecnico dei Tre Leoni.

Morgan Gibbs-White is in line for an England recall to replace Cole Palmer, who is set to withdraw with a minor injury 🔄 pic.twitter.com/zoolpTG5Bt — Match of the Day (@BBCMOTD) September 21, 2026

L'assenza che pesa di più, e che fa più scalpore, è però quella di Palmer. Che ha iniziato la sua stagione inalla grande con i suoi Blues e nonostante le difficoltà della squadra. Palmer, infatti, ha iniziato da titolare sei delle sette partite giocate dai londinesi finora ed ha messo a segno ben quattro gol e fornito due assist. Tuchel, nel frattempo, ha convocato altri due giocatori: si tratta del centrocampista del Nottingham Foreste Jamesdell'Everton.