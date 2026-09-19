Dopo un buon inizio di Premier League con due vittorie il Chelsea di Xabi Alonso è entrato in una vera e propria crisi. I Bluens non vincono da tre partite e subisce troppi gol: 12 dall'inizio del campionato, più di qualsiasi altra squadra del campionato inglese.

🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗦𝗧𝗔𝗧: Emiliano Martínez has now conceded 10 goals in his first 4 games for Chelsea. pic.twitter.com/XgK8UTdnIu — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 18, 2026

La crisi del Chelsea di Alonso

Xabi Alonso e il suo Chelsea hanno seri problemi: i Blues non vincono più e la difesa balla. Contro il, inoltre, è sorto un problema ulteriore: la squadra non segna più. Ieri sera i Blues hanno perso in casa del Brentford, al Community Stadium. Nel secondo tempo, infatti, la squadra di casa, allenata da Keith Andrews, ha segnato tre gol. Le marcature portano la firma die, nel finale,. Ed è un ottimo momento per le Bees che, finora,una partita.

Al contrario, è decisamente complicata la situazione in casa Chelsea. La principale questione per il tecnico è quella dei gol subiti. La difesa non funziona e nonostante alcuni problemi siano certamente ereditati Alonso non è riuscito a risolverli. Dall'inizio della stagione ha sperimentato diversi moduli e, comunque, sempre continuando a prendere gol. La difesa dei Blues, in particolare, è debole sui calci piazzati: dall'inizio della scorsa stagione sono 23 le reti prese su calcio piazzato, più di qualsiasi altro club del campionato inglese. Dall'inizio di questa, invece, sono già cinque.

BRENTFORD, INGHILTERRA - 18 SETTEMBRE: Cole Palmer del Chelsea reagisce durante la partita di Premier League 2026/27 tra Brentford e Chelsea FC al Gtech Community Stadium, il 18 settembre 2026 a Brentford, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Alle difficoltà difensive si è aggiunta anche una seconda questione: quella di ieri sera è stata l'unica partita dall'inizio della stagione in cui i Blues non hanno fatto neanche un gol. L'attacco godeva soprattutto delle ottime prestazioni di Joao Pedro, tre gol segnati in campionato, che è fuori per infortunio. Ma anche Cole Palmer e Morgan Rogers, con due e tre gol a testa finora, sono stati protagonisti in queste prime giornate. Ieri, il centravanti brasiliano era sostituito da Danny Welbeck che, però, non è riuscito ad incidere.