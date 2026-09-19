Con Joao Pedro infortunato, ieri l'attacco dei Blues non ha inciso come ci si aspettava.
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Dopo un buon inizio di Premier League con due vittorie il Chelsea di Xabi Alonso è entrato in una vera e propria crisi. I Bluens non vincono da tre partite e subisce troppi gol: 12 dall'inizio del campionato, più di qualsiasi altra squadra del campionato inglese.
La crisi del Chelsea di AlonsoXabi Alonso e il suo Chelsea hanno seri problemi: i Blues non vincono più e la difesa balla. Contro il Brentford, inoltre, è sorto un problema ulteriore: la squadra non segna più. Ieri sera i Blues hanno perso in casa del Brentford, al Community Stadium. Nel secondo tempo, infatti, la squadra di casa, allenata da Keith Andrews, ha segnato tre gol. Le marcature portano la firma di Anthony, Thiago e, nel finale, Carvalho. Ed è un ottimo momento per le Bees che, finora, non hanno mai perso una partita.
Al contrario, è decisamente complicata la situazione in casa Chelsea. La principale questione per il tecnico è quella dei gol subiti. La difesa non funziona e nonostante alcuni problemi siano certamente ereditati Alonso non è riuscito a risolverli. Dall'inizio della stagione ha sperimentato diversi moduli e, comunque, sempre continuando a prendere gol. La difesa dei Blues, in particolare, è debole sui calci piazzati: dall'inizio della scorsa stagione sono 23 le reti prese su calcio piazzato, più di qualsiasi altro club del campionato inglese. Dall'inizio di questa, invece, sono già cinque.
Alle difficoltà difensive si è aggiunta anche una seconda questione: quella di ieri sera è stata l'unica partita dall'inizio della stagione in cui i Blues non hanno fatto neanche un gol. L'attacco godeva soprattutto delle ottime prestazioni di Joao Pedro, tre gol segnati in campionato, che è fuori per infortunio. Ma anche Cole Palmer e Morgan Rogers, con due e tre gol a testa finora, sono stati protagonisti in queste prime giornate. Ieri, il centravanti brasiliano era sostituito da Danny Welbeck che, però, non è riuscito ad incidere.
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