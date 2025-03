CR7 sarà una delle più grandi novità del videogioco di combattimento in uscita il 24 aprile su PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC

Danilo Loda 27 marzo 2025 (modifica il 27 marzo 2025 | 12:49)

Cristiano Ronaldo sarà uno dei nuovi combattenti del videogioco "Fatal Fury: City of the Wolves", il tanto atteso capitolo della leggendaria saga di SNK. Il trailer ufficiale, rilasciato di recente, mostra il celebre calciatore in azione, capace di tirare pugni, calciare e eseguire acrobazie spettacolari, dimostrando che la sua letalità non si limita al campo di calcio, ma si estende anche nell'arena dei combattimenti uno contro uno.

Cristiano Ronaldo: il Siiiu ad ogni match vinto in Fatal Fury — Il personaggio di Ronaldo nel gioco è stato progettato con uno stile unico, che unisce elementi delle arti marziali e del calcio. Il suo profilo ufficiale sul sito del gioco lo descrive come uno dei migliori giocatori al mondo, che usa il suo tempo libero per allenarsi in South Town, perfezionando tecniche innovative. Il suo abbigliamento richiama la sua iconica maglia da calcio, con il numero 7 ben visibile e i colori rosso e verde, tipici della nazionale portoghese. Inoltre, il famoso "SIIIIIU" si trasforma in una posa di vittoria ogni volta che Ronaldo batte i suoi avversari nei combattimenti.

Nonostante l'impatto visivo e le prestazioni sorprendenti dell'avatar, la voce del personaggio è fornita da Juan Felipe Sierra, che è riuscito a catturare in modo convincente il tono e l'espressività di CR7. La presenza di Ronaldo in "Fatal Fury: City of the Wolves" non è solo un omaggio alla sua fama globale, ma anche una mossa strategica che rafforza il legame tra il mondo del calcio e quello dei videogiochi.

Cr7 picchia duro in buona compagnia — Il contesto dietro questa innovazione è altrettanto interessante: nel 2022, Mohammed bin Salman, il principe ereditario dell'Arabia Saudita, ha acquisito gran parte di SNK, lo storico sviluppatore dei videogiochi di combattimento, ed è stato anche determinante nel trasferimento di Cristiano Ronaldo ad Al Nassr. Questa sinergia tra il mondo sportivo e quello dei videogiochi ha creato il terreno fertile per l'ingresso di CR7 in una nuova dimensione, dove il talento calcistico si fonde con l’azione videoludica.

"Fatal Fury: City of the Wolves" sarà disponibile su varie piattaforme (PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC) offrendo ai giocatori l'opportunità di sfidare personaggi iconici del genere come Terry Bogard, Mai Shiranui e persino figure di Street Fighter come Ken e Chun-Li, con Ronaldo che si inserisce in questo roster di guest star eccezionali.