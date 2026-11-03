Cristiano Ronaldo Jr compie un nuovo passo nel proprio percorso calcistico e si prepara ad indossare per la prima volta la maglia del Portogallo Under 17. Una convocazione importante per il giovane attaccante dell'Al Nassr, che continua a crescere nelle selezioni giovanili portando avanti una carriera inevitabilmente osservata con grande attenzione da tutto il mondo: nel mirino il suo primo Europeo.

CR7 Jr e la prima chiamata nell'Under 17 del Portogallo: il calendario e il suo percorso

conosciuto anche con il soprannome di, ha ricevuto la sua prima convocazione nella nazionale portoghese: il sedicenne è stato infatti inserito dal commissario tecnico Filipe Ramos nella lista deiselezionati per il primo turno dialdi categoria. Per il figlio maggiore del fuoriclasse portoghese si tratta di un ulteriore riconoscimento dopo lematurate con le rappresentative Under 15 e Under 16, con un percorso iniziato ormai più di un anno fa, nel maggio 2025. L'Under 17 inizierà il suo primo turno di qualificazione il prossimo 11 novembre contro, per poi disputare altre due partite contro, rispettivamente in programma il 14 e 17 novembre, tutte in casa presso il centro sportivo della Federazione portoghese a Oeiras.

Nel maggio 2025, Cristiano Ronaldo Jr ha debuttato con il Portogallo Under 15, passando rapidamente allo step successivo con l'Under 16, categoria nella quale ha continuato a collezionare presenze e reti: secondo quanto riportato dai principali media portoghesi, complessivamente, nelle sue selezioni giovanili ha disputato 13 partite e realizzato cinque gol. Anche a livello di club, tuttavia, il giovane attaccante sta cercando di ritagliarsi il suo spazio, militando attualmente nel settore giovanile dell'Al Nassr, dove, secondo i dati riportati dal portale portoghese 'Zerozero', ha segnato tre gol in sette partite nella stagione corrente.

ZAGREBA, CROAZIA - 13 MAGGIO: Cristiano Ronaldo Jr del Portogallo parla con un allenatore prima della partita internazionale maschile U15 tra Portogallo e Giappone come parte del torneo Vlatko Markovic allo stadio Sveti Martin na Muri il 13 maggio 2025 a Zagabria, Croazia. (Foto di Jurij Kodrun/Getty Images)

L'eredità di Cristiano Ronaldo e il peso delle aspettative

Naturalmente, il cognome che porta rende inevitabili icon il padre, cinque volte Pallone d'Oro e simbolo della nazionale portoghese., tuttavia, ha già manifestato la volontà di non esercitareeccessive sul percorso professionale del figlio e infatti, in una precedente dichiarazione, il campione portoghese aveva riconosciuto le qualità tecniche del ragazzo, soprattutto velocità e dribbling, sottolineando però quanto siano fondamentali"Vedremo se diventerà un grande giocatore, per ora non lo è ancora", aveva dichiarato papà CR7, ribadendo di voler lasciare al figlio la liberà di costruire il propriocon le sue mani.