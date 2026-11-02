Cristiano Ronaldo non prenderà parte alla trasferta dell'Al-Nassr in Uzbekistan per la sfida contro il Pakhtakor, valida per la Champions League asiatica. Il portoghese resterà in Arabia Saudita per una scelta di Ange Postecoglou, che ha deciso di concedergli un turno di riposo considerando gli impegni ravvicinati, i lunghi spostamenti e le preoccupazioni per la sicurezza nella regione, dopo il rinvio della precedente partita nella competizione.

Così il campione portoghese dopo la tripletta realizzata nell'ultima uscita in campionato, dovrà rimandare alla prossima partita il tentativo di avvicinarsi ulteriormente allo storico traguardo dei mille gol in carriera.

Champions League asiatica, Ronaldo salta la sfida contro il Pakhtakor

A confermare l'assenza di Ronaldo, insieme a quelle di, è stato proprio l'allenatore dell'Al-Nassr, che ha annunciato la decisione durante la conferenza stampa pre-partita in Uzbekistan. La scelta, come spiegato dal tecnico, è legata alla gestione delle energie dei calciatori in vista del calendario fitto di impegni e dei lunghi spostamenti previsti dalle trasferte internazionali.

"Abbiamo preferito concedere loro un turno di riposo, tenendo conto dei numerosi impegni ravvicinati e dei lunghi viaggi da affrontare", ha spiegato Postecoglou, sottolineando la necessità di gestire le energie dei giocatori in vista delle prossime sfide stagionali.

🚨 Cristiano Ronaldo NO jugará mañana el partido con el Al-Nassr.



Postecoglu le dio descanso para el partido que tienen el Viernes en la liga. 🫡 pic.twitter.com/3s5YI77pfu — MT2 (@madrid_total2) November 1, 2026

L'assenza di Ronaldo arriva pochi giorni dopo la brillante prestazione in, dove il portoghese è stato protagonista di una tripletta che gli ha permesso di raggiungere quotain carriera e avvicinarsi ulteriormente allo storico traguardo dei mille, un obiettivo che continua a inseguire con grande determinazione nonostante i suoi

RIYADH, ARABIA SAUDITA - 29 OTTOBRE: Cristiano Ronaldo di Al Nassr festeggia dopo la partita della Saudi Pro League tra Al Nassr e Al Kholood all'Al Awwal Park il 29 ottobre 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. Al Nassr ha sconfitto Al Kholood 5-3. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Senza il proprio fuoriclasse, l'Al-Nassr dovrà comunque cercare un risultato importante contro il Pakhtakor per proseguire il cammino nella competizione continentale, mentre Ronaldo dovrà attendere il prossimo impegno ufficiale per tornare in campo e incrementare il proprio bottino realizzativo, continuando la corsa verso un traguardo che avrebbe pochi precedenti nella storia del calcio.