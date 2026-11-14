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La sfida per scongiurare la retrocessione diretta dal gruppo A3 della UEFA Nations League è ormai arrivata alla resa dei conti, e domenica 15 novembre alla Croazia basterà un pareggio contro la Repubblica Ceca per assicurarsi il terzo posto. Calcio d'inizio fissato per le 20:45 alla Opus Arena di Osijek.

Per i padroni di casa, guidati da Slaven Bilic, questa edizione 2026 del torneo sta risultando un po' indigesta, specialmente dopo la sconfitta per 7-0 contro l'Inghilterra del mese scorso. La Repubblica Ceca, che ha perso tutte e cinque le partite disputate finora, totalizzando soltanto 2 reti, sembra quindi avere tutte le caratteristiche della vittima sacrificale. Ma niente si può dare per scontato quando in palio c'è la salvezza, e ai ragazzi di Denia basta una sola vittoria, anche con un unico gol di scarto. Vietato sbagliare, insomma.

Mentre aspettiamo il verdetto del campo, però, il web ha già decretato chi sono i suoi vincitori su Instagram, sostenendoli con una pioggia di like, commenti e condivisioni. Abbiamo analizzato i profili dei campioni delle due Nazionali in gioco, e siamo pronti già da ora a rivelare chi è il calciatore più virale, chi il più seguito e, soprattutto, chi vince sui social tra croati e i leoni cechi.

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