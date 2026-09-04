Il Crystal Palace entra nella stagione 2026/27 con una sensazione particolare: quella di una squadra arrivata alla fine di un ciclo straordinario e chiamata immediatamente a costruirne un altro. Dopo i successi ottenuti sotto la guida di Oliver Glasner, a Selhurst Park è iniziata l’era di Pierre Sage, tecnico francese al quale spetta un compito tutt’altro che semplice: mantenere gli Eagles competitivi in Premier League senza disperdere quanto costruito negli ultimi anni.

Crystal Palace: mercato movimentato e una nuova era

Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - Finale di UEFA Conference League 2026

Il mercato ha infatti cambiato diversi equilibri. Le partenze di Maxence Lacroix e Daniel Muñoz hanno privato il Palace di due elementi importanti, ma la società ha provato a compensare con numerosi innesti. Sono arrivati, tra gli altri, Óscar Mingueza, Takehiro Tomiyasu, Quinten Timber, Ben Chilwell, Axel Disasi, Evann Guessand e Darío Osorio. Una rosa più profonda, almeno numericamente, necessaria considerando anche gli impegni europei. Il punto interrogativo principale riguarda proprio la capacità di Sage di amalgamare rapidamente il nuovo gruppo. Il Palace dovrà ritrovare quella identità che nelle ultime stagioni lo aveva trasformato da semplice squadra di metà classifica in una delle realtà più interessanti del calcio inglese.

Una nuova normalità

Daichi Kamada alza la Conferene League con il Crystal Palace - Ph Getty Images

Molto passerà dalla permanenza e dal rendimento dei giocatori di maggiore talento. Adam Wharton, Ismaïla Sarr e Yéremy Pino possono rappresentare la base tecnica sulla quale costruire il nuovo Palace, mentre davanti servirà soprattutto maggiore concretezza: nella passata Premier gli Eagles avevano creato molto più di quanto fossero riusciti a trasformare in gol. L'obiettivo realistico potrebbe essere una stagione tranquilla nella parte centrale della classifica, cercando contemporaneamente di regalarsi un altro percorso importante nelle coppe. I tifosi sperano e, forse si aspettano, un altro trofeo. Ma a Selhurst Park la vera sfida sarà soprattutto un'altra: dimostrare che gli ultimi anni non sono stati un'eccezione. Il Crystal Palace vuole trasformare il periodo più bello della propria storia nell'inizio di una nuova normalità.