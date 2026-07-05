Pau Cubarsi guarda già alla sfida contro il Portogallo, ma prima ancora del fischio d'inizio si lascia andare a una confessione. Il giovane difensore della Spagna sogna di scambiare la maglia con Cristiano Ronaldo al termine della gara degli ottavi di finale del Mondiale 2026. Un desiderio che il centrale del Barcellona accompagna con un sorriso: "Ci sarà sicuramente la fila". Una battuta che racconta tutta l'ammirazione per il fuoriclasse portoghese, ancora protagonista con la sua nazionale. Prima, però, ci sarà una partita da vincere e un posto nei quarti di finale da conquistare.

Spagna-Portogallo, Cubarsi guarda Ronaldo: "Spero di portare a casa la sua maglia"

si preparano a uno degli ottavi di finale più attesi del Mondiale 2026. Le Furie Rosse arrivano all'appuntamento dopo il netto 3-0 rifilato all'Austria, una prova di forza che ha confermato la crescita della squadra. Dall'altra parte c'è il Portogallo, trascinato ancora una volta da. Il successo per 2-1 contro la Croazia ha regalato ai lusitani il passaggio del turno e l'ennesima occasione per il loro capitano di lasciare il segno. Alla vigilia della sfida, Cubarsi ha raccontato un piccolo sogno personale. "Vorrei scambiare la maglia con Cristiano Ronaldo dopo la partita, ma sono sicuro che ci sarà la fila", ha detto il difensore spagnolo.

BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Pau Cubarsi del FC Barcelona festeggia dopo aver sconfitto il Real Madrid CF e aver vinto il titolo della Liga, al termine della partita di Liga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF allo Spotify Camp Nou il 10 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Parole semplici, ma che fotografano il rispetto che il campione portoghese continua a ispirare anche tra i talenti della nuova generazione. Sul terreno di gioco, però, non ci sarà spazio per l'emozione. Cubarsi dovrà provare a fermare proprio Ronaldo, punto di riferimento dell'attacco portoghese. Novanta minuti che metteranno di fronte uno dei difensori più promettenti del panorama europeo e uno dei più grandi calciatori della storia. Solo dopo il fischio finale ci sarà tempo per pensare allo scambio di maglia. Lunedì 6 luglio la sfida che tutti aspettano: Ronaldo contro Yamal. E Cubarsi è pronto a rovinare la festa del fenomeno portoghese.