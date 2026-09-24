Marc Cucurella crede nel "nuovo" Real Madrid. Il terzino spagnolo, protagonista della nuova era dei blancos dopo la rielezione di Florentino Perez e i recenti grandi acquisti, ha deciso di difendere l'operato della squadra di José Mourinho nonostante un avvio di stagione non proprio convincente, allontanando i paragoni con il Barcellona di Flick, al momento inarrestabile in Liga, e ponendo il focus sull'obiettivo finale: vincere.

Cucurella difende il percorso del Real Madrid

Intervistato ai microfoni di El Larguero,ha analizzato l'avvio di campionato del suo Real Madrid e, proprio sul confronto con gli storici rivali del Barcellona , ha dichiarato: "Sono stili diversi. Al, per via delle caratteristiche dei nostri giocatori, ci piace correre molto, lanciare attacchi rapidi e spesso dobbiamo correre ancora di più. Ovviamente, t, ma l'importante è costruire delle solide fondamenta. Alla fine, le cose si decidono negli ultimi mesi".

Continuando, il terzino spagnolo si è poi soffermato sull'alchimia di squadra portando come esempio l'intesa tra lui e Vinicius: "Praticamente non ho fatto nessuna partitella di allenamento con Vini; siamo passati direttamente alle partite. Per lui, trovare un'intesa con me sarà sicuramente diverso rispetto a quanto accaduto con gli altri terzini che ha avuto. È un processo. Quello che vedo è l'impegno che ci sta mettendo, e mi piace molto. Forse non è il suo punto forte o ciò in cui eccelle, ma vedo che lavora per la squadra, cerca di dare il suo contributo, e penso che sia un buon inizio. Alcuni vogliono segnare, i difensori vogliono difendere e i centrocampisti vogliono giocare. A poco a poco, dobbiamo cercare di iniziare a lavorare insieme, imparando quando giocare velocemente e quando invece tenere di più il possesso palla. Ci stiamo lavorando e siamo tutti sulla stessa barca".

❌ 🏆 Cucurella se agarra a la historia del Real Madrid para hacer frente a este Barça: "No hay estilo mejor o peor, la clave del éxito es ganar"



⚡️ "En el Madrid, los defensas nos tenemos que adaptar al estilo de Vini, Mbappé y Bellingham..."https://t.co/Tt5Gf5667u — El Larguero (@ellarguero) September 24, 2026

"Non c'è uno stile migliore o peggiore"

Tornando al confronto col Barça, Cucurella ha poi voluto sottolineare, facendo un paragone con il Real del passato, come nonostante le differenze di stile alla fine conti soltanto vincere: " Il confronto con il Barcellona di Flick? Ricordo sempre il Real Madrid con la BBC, che segnò nove gol, metà dei quali in contropiede. Poi, ricordo le vittorie in Champions League, con Vini e Benzema in attacco. Ciò che piace alla gente, o ciò che è il simbolo del Real Madrid, sono i contropiedi e le transizioni veloci

. Sono stili completamente diversi. Nessuno dei due è migliore o peggiore. La chiave del successo è vincere, a prescindere dallo stile. Se vinciamo titoli, la gente non parlerà di stili".

MADRID, SPAGNA - 20 SETTEMBRE: Marc Cucurella del Real Madrid in possesso di palla durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Atlético de Madrid e Real Madrid al Riyadh Air Metropolitano, il 20 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

Infine, l'ex Chelsea ha chiuso il suo intervento dichiarando: "Abbiamo aspetti da migliorare, ma abbiamo anche molti segnali promettenti, abbiamo tanto talento. A poco a poco possiamo costruire una buona squadra".