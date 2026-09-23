Se il Barcellona è la potenza più temuta dell'intero panorama europeo, una parte del merito va senz'altro all'acquisto del centrocampista Rodri. Deco e il suo staff hanno lavorato in maniera esemplare durante il calciomercato estivo. Aver perso in un colpo solo Ferran Torres e Robert Lewandowski non ha cambiato i piani del Barcellona, ovvero quelli di costruire una rosa forte da assegnare al proprio tecnico. Nonostante il fallimento dell'operazione Julian Alvarez, il dirigente portoghese è stato capace di rinforzare la parte offensiva Gordon, Adeyemi e Jesus), sfruttando anche le intuizione e l'operato di Hansi Flick (vedasi i 12 gol di Raphinha in campionato). Tuttavia, il colpo più importante potrebbe essersi rivelato a centrocampo. A fare da ago della bilancia del sistema cannibale dell'ex CT tedesco c'è la figura di Rodri, fresco Pallone d'Oro del Mondiale 2026.

Rodri e la questione madrilena

BARCELLONA, SPAGNA - 16 SETTEMBRE: Joao Cancelo dell'FC Barcelona festeggia il primo gol della sua squadra con il compagno di squadra Rodri durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Racing Club de Santander allo Spotify Camp Nou, il 16 settembre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Rodri è uno dei centrocampisti più forti della storia recente del calcio. Pochi possono vantare l'ingente quantità di trofei alzati e ancora meno possono vantare di aver vinto il premio individuale più prestigioso del mondo, il Pallone d'Oro. Un infortunio grave dopo l'Europeo dominato con la Spagna nel 2024 aveva fatto temere il peggio, ma Rodri è rientrato alla grande sotto la guida di Pep Guardiola e ha recuperato talmente bene da disputare un Mondiale eccezionale. In estate ha deciso di lasciare Manchester, considerando finito il suo tempo con il termine del ciclo del tecnico catalano. Dopo una caccia intensa del Real Madrid, alla fine l'ha spuntata il club catalano.

🇪🇸 Rodri confirma en el @partidazocope que el @RealMadrid fue en serio a por su fichaje



👀 "El Madrid mostró interés desde el primer momento"



💰 "Fueron con todo lo que tenían"



💣 La entrevista completa, esta noche, en #PartidazoCOPE pic.twitter.com/wNPoOYpjJr — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 23, 2026

Rodri ha parlato della trattativa con il Real Madrid alla trasmissione "El Partidazo" di Cope: "I Blancos hanno mostrato grande interesse nei miei confronti fin dall'inizio, comportandosi in maniera eccelsa e facendo delle offerte per dimostrarmi quanto volessero portarmi da loro. Hanno fatto davvero tutto ilcon le risorse economiche a loro disposizione. Io l'ho apprezzato molto, anche perché ne ho parlato con qualcuno della loro rosa. È stata una scelta complicata".