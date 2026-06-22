Nel corso dei Mondiali, Curaçao sta facendo parlare di sé non solo per le prestazioni sul campo, ma anche per una decisione logistica decisamente insolita e innovativa. Il commissario tecnico della squadra, Dick Advocaat, ha infatti concesso ai propri atleti il permesso di condividere le stanze d'albergo con fidanzate e mogli durante l'intera competizione.

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La scelta di Curaçao

A rivelare i dettagli di questa iniziativa è stata, professionista brasiliana specializzata in medicina dello sport, che in questa edizione della Coppa del Mondo vanta un primato speciale: è l'unica donna a guidare un'équipe medica composta da 47 uomini. La delegazione caraibica è attualmente in ritiro nella città di Boca Raton, in. Lo scopo principale di questa concessione è garantire un ambiente di stampo familiare ai membri della squadra che rappresenta la nazione meno popolosa nella storia del torneo, contando

Durante un'intervista rilasciata a Globoesporte, la dottoressa ha precisato la natura dell'idea: "I giocatori possono alloggiare nella stessa stanza con i loro partner e, in presenza di figli, la famiglia riceve una stanza aggiuntiva". Aggiungendo un commento sul clima che si respira, Huurman ha affermato: "È una cosa piuttosto unica nel calcio delle nazionali. Curaçao è un piccolo Paese, con persone molto allegre, calorose e legate alla famiglia, cosa che mi ricorda molto il Brasile".

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Un motivo molto concreto

La decisione della dirigenza non si basa unicamente sul benessere affettivo, ma prende in forte considerazione anche il. I prezzi degli alloggi negli Stati Uniti sono infatti molto elevati, il che avrebbe rappresentato una spesa insostenibile per i parenti desiderosi di rimanere accanto ai giocatori per un soggiorno prolungato. Per questo motivo, la federazione ha scelto di assorbire tali costi: “Molti dei nostri giocatori non militano ai massimi livelli del calcio mondiale. Per molte famiglie, viaggiare e soggiornare per settimane negli Stati Uniti a proprie spese sarebbe molto oneroso. La federazione ha deciso di farsi carico di questa spesa affinché i giocatori possano avere i propri partner e figli vicino. Alcuni di loro probabilmente sarebbero preoccupati o stressati”.

GLASGOW, SCOZIA - 30 MAGGIO: Juninho Bacuna del Curaçao e i compagni di squadra salutano i tifosi dopo la partita amichevole internazionale tra Scozia e Curaçao all'Hampden Park il 30 maggio 2026 a Glasgow, Scozia. (Foto di WM Sport Media/Getty Images)

Spostando l'attenzione sul piano puramente sportivo, l'avventura di Curaçao è iniziata con una pesante sconfitta per 1-7 contro la Germania nella partita d'esordio. Nonostante la disfatta, la squadra si è distinta per il suo atteggiamento costantemente positivo, che le ha permesso di rialzarsi e conquistare un pareggio a reti inviolate contro l'Ecuador. La nazionale ha ora il destino nelle proprie mani: la possibilità di qualificarsi per la fase successiva dei Mondiali passa dall'ultima decisiva partita, che si disputerà a Philadelphia contro la Costa d'Avorio.

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