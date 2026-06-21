Manuel Neuer ha scritto ufficialmente una nuova pagina immortale nella storia dei Mondiali. Partendo nuovamente dal primo minuto nel delicato match contro la Costa d'Avorio, il portiere ha infranto un muro leggendario. Già nella precedente sfida del girone contro Curaçao, il fenomeno tedesco aveva eguagliato il record assoluto di presenze nelle fasi finali per un estremo difensore, un primato che fino a poco tempo fa apparteneva a Hugo Loris, portiere francese. Ora, però, il fuoriclasse del Bayern Monaco ha staccato definitivamente l'ex detentore, prendendosi il record in totale e strameritata solitudine.

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Il rientro dal ritiro e i sedicesimi in tasca

Questo traguardo assume un sapore ancora più eroico e romantico se guardiamo la carta d'identità del protagonista. Neuer ha infatti la bellezza di 40 anni. Il campione ha scelto di rimettersi i guantoni e tornare in Nazionale appositamente per disputare questa fase finale dei Mondiali, cancellando di fatto il ritiro che lui stesso aveva annunciato al termine di Euro 2024. E la sua straordinaria avventura non finisce certamente qui. La Germania ha già strappato il pass per i sedicesimi di finale, un passaggio del turno che permetterà al fuoriclasse di scendere ancora in campo, sommare ulteriori presenze e aggiornare i suoi incredibili numeri.

MAINZ, GERMANIA - 31 MAGGIO: Manuel Neuer della Germania applaude prima dell'amichevole internazionale tra Germania e Finlandia alla MEWA Arena il 31 maggio 2026 a Magonza, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

L'ingresso nella Top 6 di tutti i tempi

L'estremo difensore tedesco, d'altronde, non si accontenta di dominare soltanto la speciale classifica riservata ai numeri uno. Se da una parte ha blindato in cassaforte il suo status di portiere con il maggior numero di partite disputate, dall'altra quest'ultimo gettone di presenza lo ha proiettato in una dimensione ancora più elitaria e inarrivabile. Neuer è entrato ufficialmente nella top 6 dei giocatori più utilizzati in assoluto in tutta la lunghissima storia della rassegna iridata. Una leggenda vivente che continua a stupire il mondo del calcio.

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