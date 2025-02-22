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Derby fra Tottenham e Arsenal a Londra...ma Vanessa sceglie...il Chelsea...

Nel cuore pulsante di Londra, si stanno per sfidare Crystal Palace e Fulham, due squadre storiche che hanno spesso condiviso più di una semplice rivalità cittadina. Negli anni, diversi giocatori hanno vestito entrambe le maglie, lasciando un segno indelebile nei cuori dei tifosi. Dai difensori granitici agli attaccanti prolifici, passando per portieri eccentrici, il filo rosso che unisce Selhurst Park e Craven Cottage è costellato di nomi che hanno scritto pagine significative della storia di entrambi i club.

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