Luis Tralhão non è più l'allenatore del Torreense. La separazione è arrivata attraverso una risoluzione consensuale del contratto, come riportato dal giornalista portoghese Sebastião Sousa-Pinto sul suo profilo X. Una notizia sorprendente, considerando il percorso storico compiuto dal tecnico alla guida della formazione di Torres Vedras. Per il tecnico si chiude un'esperienza che resterà legata a uno dei momenti più importanti nella storia del Torreense e ora guarda al futuro con un sogno chiamato... Sporting Lisbona.

La Torreense annuncia la separazione con Tralhão

🚨❌ EXCL: Luís Tralhão deixa o Torreense por mútuo acordo.



Técnico que levou o clube à conquista da Taça de Portugal na temporada passada, e que levou o Torreense à Liga Europa, fica agora livre no mercado. 🇵🇹 pic.twitter.com/VpAhTq9yJu — Sebastião Sousa-Pinto (@sebsousapinto) October 27, 2026

Tralhão aveva scritto una pagina indimenticabile nella storia del club,Un risultato straordinario, che ha permesso al Torreense di ottenere anche la qualificazione alla fase campionato dell'Europa League, nonostante la mancata promozione nella massima divisione portoghese.L'avventura europea ha rappresentato uno dei capitoli più entusiasmanti del progetto., in Norvegia, sorprendendo gli avversari e dimostrando di poter competere anche contro squadre con maggiore esperienza internazionalenon ha cancellato le buone impressioni lasciate dalla squadra.

Il contrasto con il rendimento in campionato è stato però evidente. In Liga Portugal 2, la Torreense ha incontrato maggiori difficoltà, faticando a trovare continuità e raccogliendo risultati inferiori alle aspettative. Dopo una stagione precedente culminata con il trionfo in coppa, la squadra si è ritrovata a dover gestire le difficoltà del torneo nazionale e le nuove esigenze legate alla partecipazione europea.

Il trionfo della Torreense in Coppa Nazionale

La separazione arriva quindi in un momento particolare: da una parte il prestigio conquistato con la Coppa nazionale e un percorso europeo capace di sorprendere; dall'altra un campionato complicato, che ha reso più difficile dare continuità ai successi della stagione precedente.

Secondo quanto riferito da Sebastião Sousa-Pinto, Tralhão è ora libero sul mercato. Mentre il club dovrà individuare una nuova guida per proseguire la stagione su entrambi i fronti.