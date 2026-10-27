Dal trionfo all'addio. Nonostante l'ottimo percorso in campo europeo, in campionato la squadra portoghese rischiava nei bassifondi
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Luis Tralhão non è più l'allenatore del Torreense. La separazione è arrivata attraverso una risoluzione consensuale del contratto, come riportato dal giornalista portoghese Sebastião Sousa-Pinto sul suo profilo X. Una notizia sorprendente, considerando il percorso storico compiuto dal tecnico alla guida della formazione di Torres Vedras. Per il tecnico si chiude un'esperienza che resterà legata a uno dei momenti più importanti nella storia del Torreense e ora guarda al futuro con un sogno chiamato... Sporting Lisbona.
La Torreense annuncia la separazione con TralhãoTralhão aveva scritto una pagina indimenticabile nella storia del club, conquistando la Taça de Portugal nella scorsa stagione grazie alla vittoria per 2-1 contro lo Sporting Lisbona in finale. Un risultato straordinario, che ha permesso al Torreense di ottenere anche la qualificazione alla fase campionato dell'Europa League, nonostante la mancata promozione nella massima divisione portoghese.
Il contrasto con il rendimento in campionato è stato però evidente. In Liga Portugal 2, la Torreense ha incontrato maggiori difficoltà, faticando a trovare continuità e raccogliendo risultati inferiori alle aspettative. Dopo una stagione precedente culminata con il trionfo in coppa, la squadra si è ritrovata a dover gestire le difficoltà del torneo nazionale e le nuove esigenze legate alla partecipazione europea.
La separazione arriva quindi in un momento particolare: da una parte il prestigio conquistato con la Coppa nazionale e un percorso europeo capace di sorprendere; dall'altra un campionato complicato, che ha reso più difficile dare continuità ai successi della stagione precedente.
Secondo quanto riferito da Sebastião Sousa-Pinto, Tralhão è ora libero sul mercato. Mentre il club dovrà individuare una nuova guida per proseguire la stagione su entrambi i fronti.
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