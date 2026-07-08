Dalic non è più il ct della Croazia. Si conclude dopo quasi 10 anni, una lunga storia d'amore. Cominciata nel lontano 2017 e conclusasi dopo la rassegna statunitense. A pesare sulla decisione del tecnico, la sconfitta contro il Portogallo e la consapevolezza della fine di un lungo percorso. "Un addio meraviglioso", scrive la federazione croata. A testimonianza del bellissimo rapporto creatosi in questi anni. Dalic non è stato solo un ct: ma una guida mentale e tattica. Lui è stato l'artefice della rinascita della nazionale, confluita con la finale del Mondiale nel 2018 e con il terzo posto in Qatar.

Dalic dice addio: non sarà più il ct della Croazia

Quelle belle. Quelle malinconiche. Nessuna esclusa. La favola di Dalic era iniziata prendendo una Croazia giovane ma ancora acerba, guidata dalla stella Modric e da molti altri giocatori validi ma non del tutto completi. Poi, è arrivato il ct: con lui è cambiato tutto. Lo dimostra la finale contro la. Lo dimostra il terzo posto in Qatar. In ogni competizione, la Croazia ha dimostrato di valere le top del mondo. Non era così, prima del suo arrivo. C'è stato un momento d'oro, ai tempi di Suker, ma era un lampo di luce. Non una costante.E il grosso del merito va dato a lui, a Dalic. In questipoteva fare di più, ma si sono fermati solo davanti ad un Portogallo superiore in tutti i reparti. Nulla da recriminare. Ora per la nazionale croata si apre un nuovo capitolo. Dove il protagonista non sarà più. E da oggi anche. Si ricomincia di nuovo. Ma con la consapevolezza, di aver lasciato molto più di quanto ricevuto. Il ct rimarrà per sempre un pezzo di storia della Croazia.

PODGORICA, MONTENEGRO – 17 novembre 2025: Luka Modrić e Zlatko Dalić reagiscono al termine della partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Montenegro national football team e Croatia national football team, disputata allo Podgorica City Stadium il 17 novembre 2025 a Podgorica. (Foto di Filip Filipovic/Getty Images)

Il saluto della Federazione

"L'umile arrivo. Un viaggio memorabile. Un addio orgoglioso. Dopo quasi nove anni, il selezionista Zlatko Dalić ha deciso di concludere la sua incredibilmente fruttuosa era alla guida dei Vatreni. Selezionatore, grazie per tutto - le vittorie, i successi, le posizioni, le medaglie, la solidarietà, il rispetto e la combattività sempre decisa per la Croazia in campo e fuori. I risultati parlano da soli del tipo di allenatore e persona che sei, e del rispetto che hai per giocatori, tifosi e avversari", il testo del post dedicatogli dall'HNS, la federazione croata.