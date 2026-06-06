A pochi giorni dall'inizio dei Mondiali, la Spagna è pronta a presentarsi al grande appuntamento americano con l'etichetta di campioni d'Europa in carica. Un titolo che certamente peserà sulle spalle dei giocatori spagnoli ma che, a detta di Dani Olmo, è la testimonianza di ciò che è in grado di fare la nazionale delle Furie Rosse di De La Fuente.

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Le dichiarazioni di Dani Olmo in vista del Mondiale

Intervistato ai microfoni di Mundo Deportivo,ha parlato del percorso delladall'Europeo al Mondiale 2026 : "Essere gli sfavoriti era meglio. Ora siamo considerati tra i favoriti, e le altre nazionali ci mettono sul podio, ma per noi non cambia nulla. La struttura, la squadra e il gruppo sono praticamente gli stessi, con lo stesso nucleo. Abbiamo l'esperienza dei tornei passati, le vittorie e i successi, e sappiamo che nelle competizioni brevi è importante essere al 100% fin dall'inizio".

BARCELLONA, SPAGNA - 25 GENNAIO: Dani Olmo dell'FC Barcelona festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Oviedo allo Spotify Camp Nou il 25 gennaio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Continuando, l'attuale calciatore del Barcellona ha dichiarato: "Se abbiamo visto come ci guardano le altre nazioni? Penso di sì. Ovviamente, tutti conoscono il livello dei giocatori spagnoli, ma anche la nostra idea e il nostro stile di gioco. Se chiedeste a qualsiasi giocatore di un'altra nazionale, non credo che vorrebbe affrontare la Spagna prima della finale. Ma non è qualcosa che ci preoccupa. Sappiamo di cosa siamo capaci. Sappiamo che se giochiamo bene, se diamo il massimo e se tutti danno il loro contributo, possiamo arrivare in cima. Alla fine, è un torneo molto breve. Bisogna essere concentrati nei momenti cruciali, curare i dettagli. Mettere la palla in rete o pararla. E, come detto, abbiamo anche l'esperienza maturata negli ultimi tornei. Quindi siamo molto motivati".

Successivamente, Dani Olmo ha anche elogiato la figura del commissario tecnico: "De La Fuente? Penso che bisogna stargli vicino per capire davvero cosa significhi giocare per lui. È un motivatore nato. Ci fa credere di essere la migliore squadra del mondo, la migliore nazionale. Ma è anche sempre disponibile per qualsiasi cosa. È come una famiglia. La nazionale non è più solo una squadra, è un gruppo, è un club. Ci sentiamo come in un club. Le fondamenta sono più che solide, più che consolidate, ed è così che ci sentiamo. Non abbiamo bisogno di parlare di mille cose ogni volta che ci vediamo, perché è come se ci conoscessimo da sempre".

❗️ Dani Olmo: "Rumours about leaving? No, Barça fans can be CALM."



"From my side, there is nothing to say." pic.twitter.com/ZqAKgZKD8I — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 6, 2026

Lo spagnolo sul futuro a Barcellona

Nel corso dell'intervista, il trequartista spagnolo ha anche spiegato la sua visione dial Mondiale: "Se sono convinto di vincere la? Penso che siamo pronti. Ci sono alcuni giocatori che hanno qualche acciacco, ma siamo tutti certi che stiano lavorando al massimo per essere disponibili e che lo saranno. Quindi siamo fiduciosi e abbiamo piena fiducia nel gruppo che abbiamo".

In chiusura, non è mancata una domanda sul suo futuro al Barcellona: "La mia stagione col Barcellona? Ho avuto la costanza di cui avevo bisogno nella seconda metà di stagione. Fisicamente mi sono sentito benissimo, giocando una partita dopo l'altra. Sono a un ottimo livello e spero di continuare a dare il mio contributo con la nazionale. Anche mentalmente ed emotivamente sto molto bene e sono molto motivato. Un Mondiale è un'esperienza unica. Avere l'opportunità di giocare il mio secondo Mondiale e di farlo con realistiche aspettative di vittoria è qualcosa che non posso lasciarmi sfuggire. L'accostamento all'Arsenal? No, i tifosi del Barça possono stare tranquilli. Per quanto mi riguarda, non c'è niente da dire".

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