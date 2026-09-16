Tre partite della Nazionale saltate per andare in luna di miele. La scelta di Alphonso Davies ha fatto discutere in Canada, dove l’assenza del capitano dai prossimi impegni contro Cile, Perù e Stati Uniti ha alimentato critiche e interrogativi sul suo ruolo all’interno della squadra.

Il Ct. Jesse Marsch, però, non sembra intenzionato ad aprire un caso. Davies resterà il capitano del Canada e la sua decisione di assentarsi durante questa finestra internazionale non cambia la considerazione dell’allenatore nei suoi confronti.

Davies sceglie la luna di miele: cosa è successo

Davies si è sposato durante l’estate 2026 e ha deciso di utilizzare questa pausa per le Nazionali per il viaggio di nozze. Il terzino del Bayern Monaco non sarà quindi a disposizione di Marsch nelle tre amichevoli previste contro Cile, Perù e Stati Uniti.

Una scelta personale che ha inevitabilmente attirato l’attenzione proprio per il ruolo ricoperto dal giocatore. Davies non è soltanto uno dei calciatori più rappresentativi del movimento canadese, ma indossa anche la fascia della Nazionale. La sua assenza ha così alimentato una discussione che è andata oltre le tre partite che salterà. Tra le questioni sollevate in Canada è finita anche la possibilità di riconsiderare la fascia di capitano.

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Marsch chiude il caso: “Alphonso è il nostro capitano”

Su questo punto Marsch non ha lasciato spazio a interpretazioni. Il commissario tecnico ha difeso Davies e separato la scelta personale del giocatore dal suo ruolo all’interno della Nazionale: “Alphonso è il nostro capitano, non è affatto una questione complicata”.

Una risposta breve, ma sufficiente a chiarire la posizione dell’allenatore. La decisione di Davies è stata accettata e non avrà conseguenze sulla fascia. La gestione del terzino assume inoltre un peso particolare considerando gli ultimi mesi vissuti dal giocatore. Davies è tornato da un periodo complicato dal punto di vista fisico e il Canada vuole ritrovarlo nelle migliori condizioni in vista degli appuntamenti ufficiali.

SPIESEN-ELVERSBERG, GERMANIA - 13 SETTEMBRE: Alphonso Davies dell'FC Bayern Muenchen arriva allo stadio prima della partita della Bundesliga 2026/27 tra SV Elversberg e FC Bayern München all'Ursapharm-Arena il 13 settembre 2026 a Spiesen-Elversberg, Germania. (Foto di S. Stingl/FC Bayern tramite Getty Images)

Quando tornerà Davies con il Canada

L’assenza riguarda quindi questa finestra internazionale e non rappresenta un passo indietro rispetto alla Nazionale. Il Canada tornerà a giocare gare ufficiali a novembre e l’obiettivo è avere nuovamente Davies a disposizione per quella fase della stagione. Nel frattempo Marsch dovrà affrontare Cile, Perù e Stati Uniti senza il proprio capitano.

Le tre amichevoli offriranno anche la possibilità di utilizzare altri giocatori e valutare soluzioni differenti, mentre Davies completerà il viaggio programmato dopo il matrimonio. La discussione nata attorno alla sua scelta, invece, per il Ct. può considerarsi chiusa. La luna di miele gli costerà tre presenze con il Canada, non la fascia: quando Davies tornerà in Nazionale, lo farà ancora da capitano.