Dopo mesi complicati tra infortuni e dubbi sulla sua condizione, Alphonso Davies è tornato in campo con la maglia del Canada. Un rientro atteso, arrivato in una notte che per i nordamericani vale il doppio, con la storica qualificazione agli Ottavi di finale del Mondiale.

Davies: "Mi sento bene, ma avrò ancora bisogno di tempo"

ha parlato a fine partita, dopo aver fatto il suo ingresso al 75' e messo nelle gambe un minutaggio importante per ritrovare la forma fisica: "È stato fantastico poter festeggiare insieme ai miei compagni. Tornare in campo significa molto per me. Mi sento bene, ma avrò bisogno di un pò di tempo per ritrovare completamente la fiducia nei miei mezzi", ha dichiarato il terzino del

NIIGATA, GIAPPONE - 13 OTTOBRE: Alphonso Davies del Canada in azione durante l'amichevole internazionale tra Giappone e Canada al Denka Big Swan Stadium il 13 ottobre 2023 a Niigata, Giappone. (Foto di Kenta Harada/Getty Images)

Una stagione segnata dagli infortuni

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era il grande osservato speciale della sfida. Un infortunio muscolare alla coscia lo aveva costretto a saltare tutte e tre le partite della fase a gironi, alimentando dubbi sulle sue condizioni fisiche, ma il Ctha voluto a tutti i costi convocarlo, ribadendo in lui e nelle sue qualità enorme fiducia. La scelta è stata quella di gestirlo con riservatezza, ma le polemiche si sono scagliate in seguito alla decisione di portarlo in panchina anche se indisponibile.Nel corso di questa stagione, il canadese è rimasto fuori per diversi mesi spezzettati causati da stop diversi, tra influenza, la lesione alla coscia prima e lo stiramento poi, e infine con un nuovo infortunio nello stesso punto lo scorso maggio, in occasione della semifinale dicontro il. Quello stop gli ha fatto saltare le ultime gare del Bayern, le partite di preparazione alcon ile le prime tre nella fase a girone. Il rientro del 25enne canadese rappresenta una notizia fondamentale per il Canada, che ora spera di ritrovare di ritrovare il miglior Davies per gli Ottavi di finale, dove affronterà la vincente tra