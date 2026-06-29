Alphonso Davies è entrato nel finale di Canada-Sudafrica, decisa dal successo per 1-0 e la qualificazione: le sue parole dopo il ritorno in campo
Il Canada vince la sua prima partita della storia ai Mondiali: l'esultanza di Marsch
Dopo mesi complicati tra infortuni e dubbi sulla sua condizione, Alphonso Davies è tornato in campo con la maglia del Canada. Un rientro atteso, arrivato in una notte che per i nordamericani vale il doppio, con la storica qualificazione agli Ottavi di finale del Mondiale.
Davies: "Mi sento bene, ma avrò ancora bisogno di tempo"Davies ha parlato a fine partita, dopo aver fatto il suo ingresso al 75' e messo nelle gambe un minutaggio importante per ritrovare la forma fisica: "È stato fantastico poter festeggiare insieme ai miei compagni. Tornare in campo significa molto per me. Mi sento bene, ma avrò bisogno di un pò di tempo per ritrovare completamente la fiducia nei miei mezzi", ha dichiarato il terzino del Bayern Monaco.
Una stagione segnata dagli infortuniDavies era il grande osservato speciale della sfida. Un infortunio muscolare alla coscia lo aveva costretto a saltare tutte e tre le partite della fase a gironi, alimentando dubbi sulle sue condizioni fisiche, ma il Ct Jesse Marsch ha voluto a tutti i costi convocarlo, ribadendo in lui e nelle sue qualità enorme fiducia. La scelta è stata quella di gestirlo con riservatezza, ma le polemiche si sono scagliate in seguito alla decisione di portarlo in panchina anche se indisponibile.
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