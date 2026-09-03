Cucurella lo ha fatto davvero: si è tatuato la faccia di de la Fuente!

Luis De La Fuente, prima di iniziare il suo lungo percorso all'interno della selezione spagnola, ha allenato anche alcuni club. Dopo gli esordi tra Portugalete e Aurrera, è all'Athletic Bilbao che il tecnico spagnolo ha legato il suo nome. Proprio quell'esperienza non sarà mai dimenticata dal CT.

De La Fuente e l'effetto San Mames: "È il meglio per ogni calciatore"

De La Fuente è sempre stato un sostenitore dell' Athletic Bilbao . Al club biancorosso si è avvicinato soprattutto con il tramite dei suoi. L'attuale Commissario Tecnico della Spagna, quand'era piccolo, spesse volte raggiunse Bilbao per gustarsi le partite dell'Athletic. Proprio al podcast di Athletic Play, Athletic Talks, il classe 1961 non ha esitato ad annunciare che "Rappresentare l'Athletic è cosa grandissima, la migliore che ci sia per un calciatore è godersi il San Mames".

MADRID, SPAGNA - 20 LUGLIO: Luis de la Fuente, allenatore della Spagna, celebra sul palco durante la parata del Trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026 il 20 luglio 2026 a Madrid, Spagna. La partita finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è svolta al New York New Jersey Stadium nel New Jersey, tra Spagna e Argentina. (Foto di Diego Souto/Getty Images)

Prima ancora che esserne allenatore in due distinte parentesi, dal 2006 al 2007 e dal 2009 al 2011, De La Fuente fu anche calciatore dell'Athletic Bilbao. Come annunciato, però, ne è stato da piccolo un grande tifoso: "Ricordo ancora dove sedevano i miei nello stadio. La prima gara vista fu quella contro il Granada e si misero nella Tribuna Est". Nello spogliatoio, chi lo protesse e stette al suo fianco fu Txetxu Rojo, diventato progressivamente suo punto di riferimento.

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"Per diventare calciatore, quando si era piccoli, non si seguivano i meccanismi odierni. Alcuni osservatori parlavano di me e. Importanti per la mia crescita sono stati Piru Gainza e Inaki Saez". De La Fuente ha poi azzardato una formazione ideale composta da calciatori che hanno indossato la maglia dell'Athletic: "Se ne potrebbero fare tante di formazioni buone", ha ammesso il tecnico. Proseguendo ha elencato i nomi di "Iribar, portiere. Iñaki Sáez, Jesús Garay, Andoni Goikoetxea e Yuri in difesa. Miguel de Andrés, Fidel Uriarte e Julen Guerrero che a centrocampo, oh cielo; e come attaccanti direi Dani, Telmo Zarra e Txetxu Rojo".