Nico Williams non pensa al mercato e giura fedeltà all’Athletic Club. L’esterno della Spagna, intervistato da Cadena SER, ha ribadito tutto il suo amore per il club basco, arrivando a dichiarare che, se dipendesse da lui, resterebbe a Bilbao per il resto della carriera.

Parole che confermano il forte legame tra il classe 2002 e la società che lo ha cresciuto fin da bambino. Nonostante le numerose voci che negli ultimi anni lo hanno accostato ai più grandi club europei, Williams ha spiegato di essere felice all’Athletic e di voler ripagare la fiducia ricevuta. Un messaggio chiaro che arriva nel pieno del Mondiale, dove il talento spagnolo continua a essere uno dei protagonisti della nazionale guidata da Luis de la Fuente.

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Nico Williams: "Athletic Bilbao'da çok mutluyum. Sözleşmemin sonuna kadar [2035] burada kalmak isterim, böyle bir şey için hemen imza atardım ama futbolda her şeyin olabileceğini biliyoruz.



Başkanın beni satmak istediğini düşünün. Kulüp bir nedenle beni göndermek istese,… pic.twitter.com/dptVbeXc0x — Sporx (@sporx) June 22, 2026

Amore eterno per l’Athletic: Nico Williams giura fedeltà al club basco

Nel corso dell’intervista concessa a Cadena SER,ha parlato senza giri di parole del suo rapporto con. “Sono molto felice qui”, ha spiegato l’attaccante, sottolineando come la sua priorità sia quella di restituire al club tutto l’affetto ricevuto negli ultimi anni. “La prima cosa che voglio fare è ripagare il club per tutto l’affetto che mi ha dimostrato e godermela al massimo”, ha aggiunto. Poi la dichiarazione destinata a far felici i tifosi baschi: “Mi piacerebbe onorare tutto il mio contratto. Firmerei subito per farlo”. Un vero e proprionei confronti della squadra in cui è cresciuto. Williams, infatti, è uno deidell’Athletic moderno.

BILBAO, SPAGNA - 17 agosto 2025: Nico Williams dell'Athletic Club festeggia il primo gol della sua squadra, realizzato su calcio di rigore, durante la partita di LaLiga tra l'Athletic Club e il Sevilla FC allo Stadio San Mamés il 17 agosto 2025 a Bilbao, in Spagna. (Foto di Ion Alcoba Beitia/Getty Images)

Nato e formato calcisticamente a Bilbao, ha percorso tutta la trafila del settore giovanile prima di arrivare in prima squadra, dove ha collezionato quasi 200 presenze e segnato 37 gol. Il talento spagnolo, però, non esclude del tutto possibili scenari futuri. “Nel calcio tutto può succedere”, ha ammesso. E ha indicato quale potrebbe essere l’unico motivo per lasciare il club: “Se il presidente dicesse di volermi vendere, allora dovrei andarmene. Ma se dipendesse da me firmerei per restare qui a vita”. Parole che raccontano un legame profondo tra Nico Williams e l’Athletic, una storia che, almeno per il momento, sembra destinata a continuare ancora a lungo.

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