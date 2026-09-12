Il Tottenham Hotspur continua a cercare fortuna senza trovarla. Le voci sulla maledizione degli Spurs sono sempre più reali e la situazione sta precipitando nella più classica delle "profezie che si auto-avverano". Il club di Londra sembra non essere capace a uscire dal suo classico loop di mediocrità e delusione che ha sempre caratterizzato la sua storia, ma che in questo ultimo anno ha rafforzato ancora di più il suo potere. La stagione passata, gli Spurs hanno condotto un'annata piuttosto travagliata. Dall'inizio altalenante con Thomas Frank, al disastro totale di Igor Tudor, finendo con il salvataggio in extremis di Roberto de Zerbi, rimasto appiedato dal caos dell'Olympique Marsiglia. L'inizio della stagione 2026-2027 portava grandi speranze, dettate dalla continuità dell'operato del tecnico italiano e dal faraonico mercato fatto durante la sessione estiva.

Il Tottenham e la fatica nel segnare

LONDRA, INGHILTERRA - 12 SETTEMBRE: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, interagisce con Mathys Tel (Tottenham Hotspur) al termine della partita di Premier League 2026/27 tra Tottenham Hotspur ed Everton, disputata al Tottenham Hotspur Stadium il 12 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

In estate sono arrivati tanti talenti per somme astronomiche (gonfiate dalla bolla del calciomercato inglese), spesso inadeguate al valore del calciatore: dalla coppia di centrocampo Tonali-Mateus Fernandes (200 milioni complessivi), al pupillo Van Hecke (60 milioni), finendo con le aggiunte offensive di Marmoush (riscatto a circa 60 milioni), Savio (90 milioni) e Mudryk (riscatto a 75 milioni). Eppure, questi giocatori hanno fortemente deluso in queste prime giornate di Premier League.

Tottenham have failed to score in their opening four games of a single season for the first time in their ENTIRE history.



Not the record Roberto De Zerbi was hoping to break at Spurs.👀 pic.twitter.com/BSTEMhojSq — Squawka (@Squawka) September 12, 2026

Nella giornata di oggi è arrivato l'ennesimo risultato non all'altezza da parte degli Spurs. Il pareggio percondi Moyes ha scatenato l'ira e l'insoddisfazione dei tifosi sui social e nello stadio di casa. Gli Spurs non riescono ancora a trovare glie la produzione offensiva tipica delle squadre di De Zerbi, che nel frattempo predica ancora pazienza per la costruzione della squadra. Tuttavia, dalla sua parte non sembra esserci nessuna buona notizia. Il pareggio odierno ha allungato la striscia delle partite senza segnare, arrivando anei primi 4 match di campionato: un vero e proprioper la storia del club. Inoltre, i giocatori offensivi sembrano faticare ancora nel recuperare una condizione attualmente pessima. Al Tottenham serve tempo, ma la Premier League corre...