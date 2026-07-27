Il Tottenham di Roberto De Zerbi ha iniziato il suo percorso di avvicinamento alla nuova stagione con un viaggio dal forte valore simbolico. Gli Spurs sono infatti arrivati in Nuova Zelanda per la fase di preparazione estiva, accolti da una tradizione locale che ha subito fatto il giro dei social: i calciatori hanno partecipato a un saluto maori, un momento di condivisione culturale che ha accompagnato l’arrivo della squadra nel Paese.

Il Tottenham sorride, il saluto diventa virale sui social

Le immagini dei giocatori del Tottenham coinvolti nel tradizionale gesto di benvenuto hanno attirato l’attenzione dei tifosi,Un approccio che il club londinese ha voluto valorizzare durante la tournée pre-campionato.

Sul campo, però, l’obiettivo principale resta la preparazione della nuova annata. De Zerbi sta lavorando per costruire una squadra riconoscibile, con idee di gioco basate sul possesso palla, il coraggio nelle scelte e un calcio propositivo. L’allenatore italiano, arrivato sulla panchina degli Spurs con grandi aspettative, utilizzerà le amichevoli estive per valutare condizione fisica, nuovi equilibri tattici e l’inserimento dei giocatori nella sua filosofia.

Spurs players sharing a traditional maori greeting as they arrive in New Zealand for pre-season 🇳🇿 pic.twitter.com/1ft7TZVdZH — ESPN UK (@ESPNUK) July 26, 2026

La tournée in Nuova Zelanda rappresenta un passaggio importante nel programma di lavoro del Tottenham, che affronterà alcune sfide amichevoli utili per aumentare il ritmo partita e mettere alla prova il gruppo. Questi appuntamenti serviranno anche a capire quali saranno le prime gerarchie della rosa e quali elementi potranno avere un ruolo centrale nel progetto tecnico.

L’entusiasmo intorno alla squadra è già evidente anche sui social, dove numerosi tifosi hanno sottolineato come il Tottenham possa essere una delle formazioni da seguire nella prossima stagione. La curiosità è legata soprattutto alla capacità di De Zerbi di trasformare una rosa ricca di talento in una squadra capace di esprimere un’identità precisa. Dopo l’esperienza internazionale maturata sulle panchine di Sassuolo, Brighton e in altre realtà europee, il tecnico italiano affronta ora una nuova sfida in uno dei club più importanti della Premier League. La preparazione estiva sarà fondamentale per gettare le basi di un Tottenham ambizioso, pronto a tornare protagonista.