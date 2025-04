De Zerbi: “Mi hanno dipinto come un criminale, sui giornali solo falsità”

Alla viglia della prossima giornata di campionato, l'allenatore ha sbottato contro le critiche ricevute dalla stampa transalpina a seguito delle ultime vicende

Lorenzo Ciabattini 18 aprile - 15:09

Non è un periodo semplice per Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano, in forza al Marsiglia, più volte nel corso di questa stagione ha dovuto fare da pompiere e spegnere le polemiche emerse intorno all'ambiente marsigliese. Nell'ultimo turno di Ligue 1, inoltre, è arrivato il sonoro KO nello scontro diretto per il secondo posto contro il Monaco.

Lo sfogo di De Zerbi in conferenza — Alla vigilia della partita col Montpellier, ultimo in classifica e praticamente condannato alla retrocessione, l'ex allenatore del Sassuolo ha sbottato in conferenza stampa: "Mi hanno dipinto come un criminale, ma non è così. Dal 6 luglio fino ad oggi ho dato tutto per questa maglia e per questo club. Sono sempre stato professionale. A volte ho commesso errori e ne commetterò ancora nella mia carriera...", ha esordito De Zerbi, stufo della situazione che si è venuta a creare intorno al suo Marsiglia.

"Falsità scritte sui giornali" — "Mi dà fastidio però quando escono cose false sui giornali. Faccio tutto in buona fede, voglio solo aiutare la società a qualificarsi in Champions League, far sì che la squadra possa giocare il martedì o il mercoledì sera. Continuerò a dare tutto me stesso", ha concluso l'ex tecnico dello Shakhtar, più volte messo in discussione all'interno di questa stagione. Il Marsiglia, tuttavia, sta vivendo un momento negativo: appena una vittoria nelle ultime cinque gare, mentre per il resto sono state soltanto sconfitte.