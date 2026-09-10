Deco difende apertamente la candidatura di Lamine Yamal per il prossimo Pallone d'Oro durante un'intervista ai microfoni di RAC 1. Il direttore sportivo del Barcellona definisce il ragazzo il massimo candidato senza alcun dubbio, elogiando la sua stagione determinante in cui ha vinto la Liga ed è arrivato al Mondiale dopo un infortunio. Il portoghese ricorre direttamente alla figura di Leo Messi per rafforzare il concetto e afferma testualmente: "A me piace il calcio. È come quando vinceva Leo e Leo era il migliore. In questo caso non c'è molta discussione". Lamine Yamal fa parte dei 30 nominati per il premio del 2026, in una prestigiosa lista che include anche fuoriclasse del calibro di Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Erling Haaland, Leo Messi, Rodri e Pau Cubarsí.

Lo scandalo delle esclusioni

Il dirigente blaugrana usa parole durissime per commentaredi due suoi pilastri dalla lista ufficiale dei. Deco definisce infatti uno "scandalo mondiale" la clamorosa mancata nomination di. L'ex centrocampista ammette di non capire affatto i criteri di compilazione dellee denuncia senza mezzi termini la presenza di palesinei premi sportivi. Secondo la sua ferma opinione, entrambi i calciatori possedevano argomenti epiù che sufficienti per apparire tra i nominati: "Che Pedri non ci sia per talento, come Raphinha, è difficile da vedere".

BARCELLONA, SPAGNA - 19 MAGGIO: Il coordinatore calcistico dell'FC Barcelona Bojan Krkic e il direttore sportivo dell'FC Barcelona Deco osservano la partita dagli spalti durante l'incontro di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Rayo Vallecano all'Estadi Olímpic Lluís Companys, il 19 maggio 2024 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

L'elogio speciale per Pau Cubarsí

riserva infine parole di grandissimo elogio anche per Pau, paragonando il suo impatto a quello diin un'altra posizione del campo. Il direttore sportivo incorona il ragazzo e lo definisce apertamente "il Lamine dei difensori centrali. Il talento più impressionante che c'è". Il dirigente evidenzia specialmente la fantasticadel giovane difensore e la sua straordinaria capacità di assumersipesantissime nonostante la giovanissima età.dimostra unafuori dal comune e guida la retroguardia con personalità: "La sua è stata tremenda, come è cresciuto ed essendo leader cogliendo i piccoli dettagli".