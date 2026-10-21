La sfida di questa sera tra Como-Manchester United vedrà un ritorno molto importante nelle fila dei Red Devils. Dopo quasi un anno torna a calcare il terreno di gioco Matthijs de Ligt. Il difensore olandese era rimasto fermo tutto questo tempo a causa di un infortunio alla schiena a causa del quale ha dovuto saltare anche il Mondiale la scorsa estate. Questa sera ricomincia un nuovo capitolo per l'ex Juventus, pronto a dare un aiuto alla squadra che, come ricordiamo, non sta attraversando un buon momento.

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Manchester United, ritorna de Ligt: l'olandese titolare contro il Como

325 giorni dopo riecco Matthijs de Ligt . Il difensore olandese tornerà a giocare una partita ufficiale dopo quasi un anno e lo farà questa sera nella sfida dicontro il. L'ultima sua presenza risale alla vittoria per 2-1 contro ildel 30 novembre 2025. Per affrontare i lariani nel terzo turno della fase campionato della massima competizione per club il classe '99 cercherà di guidare la difesa dei Red Devils insieme adall'inizio.

Già la scorsa settimana l'olandese era stato convocato per la partita contro l'Atletico Madrid senza però scendere in campo. Un ritorno posticipato di una settimana ma che Michael Carrick aveva già annunciato nella conferenza stampa di ieri pomeriggio: "È molto bello riaverlo a disposizione, sono 11 mesi che è fuori. Ha lavorato molto sodo e siamo contentissimi di averlo a disposizione. Sì, potrebbe essere della partita". Sono state le parole del tecnico dello United.

LONDRA, INGHILTERRA - 16 FEBBRAIO: Matthijs de Ligt del Manchester United durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur FC e Manchester United FC al Tottenham Hotspur Stadium, il 16 febbraio 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Il ritorno di de Ligt rappresenta una notizia molto importante per il Manchester United, un recupero che i tifosi dei Red Devils sperano possa rivelarsi fondamentale per la squadra dato il momento molto delicato sia in Premier League che in Champions League. Da oggi Carrick può contare su un elemento in più.