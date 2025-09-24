L'attaccante francese ha portato al centro sportivo del club il trofeo vinto la sera prima, quando la squadra era in campo a Marsiglia

Filippo Montoli 24 settembre - 11:28

Ousmane Dembélé ha mostrato per la prima volta alla squadra il Pallone d'Oro vinto. Lunedì sera, durante la premiazione, il Psg era in campo con il Marsiglia e solo un paio di giocatori hanno assistito alla cerimonia. La mattina seguente, l'attaccante francese si è presentato al centro sportivo con il trofeo. Il club parigino ha postato sui social un simpatico video con le reazioni dei compagni. Tra le più divertenti c'è quella di Luis Enrique che prende il Pallone d'Oro di Dembélé e lo bacia.

La reazione di Luis Enrique e compagni a Dembélé con il Pallone d'Oro — Vincere il Pallone d'Oro è uno dei sogni più grandi per un calciatore. È un traguardo molto importante e riservato a pochi fortunati. Per questo a ogni vittoria non solo festeggia il protagonista, ma anche tutta la squadra e il club. Sicuramente felici sono stati i compagni di Dembélé, i quali hanno accolto il francese da vero eroe. Visto l'impegno di campionato in concomitanza con la cerimonia di premiazione, solo gli infortunati Doué e Neves avevano già visto da vicino il trofeo, potendo celebrare il compagno.

Nella giornata di martedì, anche il resto della squadra ha finalmente potuto vedere Dembélé con l'ambito premio. Nel video girato e pubblicato dal club si possono vedere le reazioni di alcuni compagni. Tra le più divertenti ci sono quelle di Hakimi, Lucas Hernandez e Luis Enrique. Il marocchino accoglie il francese con una battuta: "Ora che hai vinto il Pallone d'Oro voglio che tu venga sempre in giacca e cravatta". In una delle sequenze successive si vede poi il difensore lucidare con un fazzoletto il trofeo.

Infine, c'è quella del tecnico asturiano che è forse la più simpatica tra tutte. Luis Enrique all'iniziale sorpresa di vedere Dembélé gli si fa incontro abbracciandolo ed esclamando: "Il Pallone d'Oro!". Poi prende in mano il premio e lo bacia, imitando la classica esultanza dei giocatori che lo vincono. Il Psg scenderà in campo in casa sabato contro l'Auxerre e prima della partita, come di consueto, l'attaccante francese presenterà il Pallone d'Oro anche ai suoi tifosi.