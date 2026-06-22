Il Lipsia ha sciolto le riserve e scelto il successore di Ole Werner. Il club tedesco ha infatti annunciato l’arrivo di Demichelis, che guiderà la squadra fino al 2028. L’ex difensore argentino, finalista al Mondiale del 2014 e già allenatore di River Plate e Maiorca, lascia la Spagna per iniziare una nuova avventura in Bundesliga. Un’operazione resa possibile dal pagamento di una clausola rescissoria da 3 milioni di euro, nonostante il recente rinnovo firmato con il club iberico. Per Demichelis si tratta di una grande occasione: dalla Segunda Division spagnola alla Champions League. Il Lipsia punta su di lui per aprire un nuovo ciclo tecnico e proseguire il percorso di crescita che negli ultimi anni ha portato il club stabilmente ai vertici del calcio tedesco.

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Lipsia, ecco Demichelis: "Qui per un calcio coraggioso e spettacolare"

L’arrivo disegna l’inizio di una nuova fase per il. La dirigenza ha individuato nell’argentino il profilo ideale per sostituiree dare continuità al progetto tecnico del club. A convincere i vertici del Lipsia sono stati soprattutto la sua filosofia di gioco e il lavoro svolto negli ultimi anni sulle panchine di. Con il club argentino, in particolare, Demichelis ha conquistato un campionato proponendo un calcio aggressivo, offensivo e basato su un pressing costante, caratteristiche molto apprezzate anche all’interno dell’universo Red Bull. Non è un caso che il suo nome abbia trovato il pieno sostegno di, oggi figura centrale nell’organizzazione sportiva del gruppo.

GETAFE, SPAGNA - 13 MAGGIO: Martín Demichelis, allenatore del RCD Mallorca, osserva la partita prima dell'incontro di LaLiga EA Sports tra Getafe CF e RCD Mallorca al Coliseum Alfonso Perez il 13 maggio 2026 a Getafe, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Tra i due esiste un rapporto di stima consolidato e il tecnico tedesco avrebbe visto in Demichelis l’uomo giusto per guidare il Lipsia in una stagione che vedrà il club impegnato anche in Champions League. Lo stesso allenatore argentino ha mostrato grande entusiasmo nelle prime dichiarazioni ufficiali. “Sono stato convinto dalla visione sportiva del club”, ha spiegato, aggiungendo di voler costruire “una squadra coraggiosa, intensa e spettacolare”. Anche il direttore sportivo Marcel Schafer ha espresso piena fiducia nel nuovo tecnico, sottolineando come Demichelis unisca esperienza internazionale, competenza e una chiara identità calcistica. Adesso la parola passa al campo: il Lipsia riparte da lui per continuare a crescere in Germania e in Europa.

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