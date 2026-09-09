Per Merih Demiral il ko dell'Al-Ahli contro l'Al-Qadsiah non si è fermato al rettangolo di gioco, ma è proseguito anche dopo il triplice fischio. Il difensore turco non ha infatti gradito una provocazione arrivata direttamente dai social del club avversario, che hanno postato una foto discutibile dedicata solo ed esclusivamente a lui. Sarà per il suo carattere, notoriamente acceso, ma il social media manager del club saudita avversario ha scelto di prendere in giro esclusivamente lui con un tweet, scatenando l'ira del turco al termine dei 90 minuti.

Il tweet che ha fatto reagire in questo modo Demiral

La partita si è conclusa con il successo per 3-2 dell’Al-Qadsiah, trascinato dalla doppietta di Tijjani Reijnders, arrivato dal Manchester City quest'estate. Al termine dell’incontro, però, l’account ufficiale del club ha pubblicato sui social una foto di Demiral mentre guardava il proprio telefono, accompagnata da una frase ironica sul "dolore della sconfitta" facilmente visibile sul suo profilo.

Una provocazione che il centrale turco non ha gradito affatto. Dopo aver visto il post infatti, Demiral si è diretto verso lo spogliatoio dell’Al-Qadsiah, deciso a chiedere spiegazioni ai responsabili della pubblicazione.

COMO, ITALIA - 23 LUGLIO: Merih Demiral dell'Al-Ahli SFC in azione durante la partita di Como Cup tra Como 1907 e Al-Ahli allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 23 luglio 2025 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Il difensore dell’Al-Ahli avrebbe chiesto non soltanto le scuse, ma anche la cancellazione del contenuto. Una richiesta che, almeno in parte, è stata accolta: il post è stato infatti successivamente rimosso dai canali social del club colpevole, ma che ormai ha fatto il giro dei social, soprattutto per la reazione di Demiral, protagonista di un ingresso decisamente acceso nello spogliatoio degli avversari.

MERIH DEMIRAL WENT TO AL-QADSIAH’S LOCKER ROOM TO CONFRONT THE OFFICIALS RESPONSIBLE FOR THE POST POSTED BELOW ON THE CLUB’S ACCOUNT.



HE MADE THEM DELETE THE POST AND THEN APOLOGIZE TO HIM. THE POST: “AS USUAL, YOU CAN SEE THE PAIN OF DEFEAT ON HIS FACE 😉🤷‍♂️” pic.twitter.com/NGONKg4pUQ — All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) September 9, 2026

Prendere in giro Demiral per una singola sconfitta può rientrare nella normale rivalità sportiva (anche se così è troppo esagerato e personale), ma il messaggio del club sembra quasi dimenticare ciò che il difensore turco ha conquistato con la maglia dell'Al-Ahli.

Dal suo arrivo in Arabia Saudita nel 2023, Demiral è diventato infatti uno dei protagonisti della crescita del club con cui, insieme ai suoi compagni, ha conquistato la Champions League Asiatica (AFC Champions League Elite) per due volte consecutive, nel 2024-2025 e nel 2025-2026, oltre alla Supercoppa saudita del 2025.

Il primo trionfo continentale, in particolare, ha avuto un valore storico importantissimo per il club dato che fu il primo successo nella massima competizione asiatica, chiudendo addirittura il torneo senza sconfitte durante l'intera competizione.

Ecco perché il post dell'Al-Qadsiah, al di là dello sfottò, appare abbastanza fuori luogo. Una singola sconfitta non cancella due Champions asiatiche consecutive, né il percorso compiuto da Demiral con l'Al-Ahli. Il difensore turco avrà probabilmente preso male la provocazione proprio perché arrivata dopo una partita persa, ma il suo bilancio in Arabia Saudita resta tutt'altro che negativo e le parole del social media manager della squadra avversaria, completamente inutili e senza senso.