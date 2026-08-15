A Ferragosto comincia finalmente la nuova stagione de LaLiga e ad aprire le danze ci pensano Deportivo Alavés e Getafe. La gara è in programma sabato 15 agosto alle ore 19:00 allo stadio Mendizorroza di Vitoria-Gasteiz. I padroni di casa con la conferma di Quique Sánchez Flores puntano a una comoda salvezza. Gli ospiti, ancora con José Bordalás, provano di nuovo l'assalto all'Europa. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Deportivo Alavés-Getafe.

I precedenti tra le due squadre

Deportivo Alavés e Getafe si sono incontrate solonella loro storia, con un bilancio molto equilibrato. Entrambe hanno vinto 7 partite, mentre i pareggi sono 10. Anche ilè quasi identico. La squadra di casa ne ha realizzati 25, mentre quella ospite 26. Entrambe hanno quindi una media di appena una rete a partita negli scontri diretti.

GETAFE, SPAIN - SEPTEMBER 24: Djene del Getafe CF contende la palla con Toni Martinez del Deportivo Alavés durante la partita di LaLiga EA Sports tra Getafe CF e Deportivo Alavés al Coliseum Alfonso Perez il 24 settembre 2025 a Getafe, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Negli ultimi anni è raro vedere la squadra di Vitoria-Gasteiz portarsi a casa i tre punti. Nelle ultime 14 partite è infatti successo una sola volta, nella stagione 2023/24 quando finì 1-0. Per il resto si contano 5 successi del Getafe e 8 pareggi. In casa dell'Alavés il bilancio è di 5 vittorie dei padroni di casa, 4 pareggi e 3 vittorie degli Azulones. Nelle ultime due stagioni però è sempre stato il segno 2 a imporsi.

Le probabili formazioni

: Sivera; Tenaglia, Koski, Jonny; Ángel Pérez, Antonio Blanco, Pablo Ibañez, Yusi; Denis Suárez; Toni Martínez, Miguel Rodríguez.: Quique Sánchez Flores.

GETAFE (3-4-1-2): David Soria; Boselli, Zaid Romero, Valou; Andrés García, Djené, Terrats, Davinchi; Mario Martín; Satriano, Borja Mayoral. Allenatore: José Bordalás.

Deportivo Alavés-Getafe, il pronostico di DDD

Per i bookmakers i padroni di casa partono leggermente favoriti e vengono dati a una quota tra il 2.20 e il 2.30. Segue a stretto giro il pareggio tra 2.70 e 2.80 e infine il successo degli ospiti tra il 3.40 e il 3.60. L'ha finora realizzato un ottimo precampionato, vincendo tutte le amichevoli organizzate solo contro squadre spagnole. Sul mercato si è mosso soprattutto in entrata, andando a rafforzare la difesa anche con l'ex Fiorentina Valentini.Ilnon ha fatto altrettanto bene nel precampionato, ma il motivo è dovuto alle sfide organizzate contro squadre di altissimo livello come Atletico Madrid e Tottenham. Come l'Alavés, anche gli Azulones hanno fatto più acquisti che cessioni, andando a sistemare il problema di una rosa troppo corta come quella dell'anno scorso. Ildel risultato esatto di Deportivo Alavés-Getafe è