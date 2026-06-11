Il Getafe riparte da José Bordalás. Il club spagnolo ha ufficializzato il rinnovo del contratto dell'allenatore, che resterà alla guida degli Azulones fino al 2028. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali della società, mettendo così fine alle numerose voci che nelle ultime settimane avevano alimentato dubbi sul futuro del tecnico. Bordalás, il cui accordo era in scadenza al termine di giugno, ha scelto di proseguire la propria avventura con il club madrileno e di continuare il progetto iniziato ormai diversi anni fa. La conferma rappresenta una notizia particolarmente importante per il Getafe, che nelle ultime stagioni ha ritrovato competitività e stabilità sotto la guida dell'allenatore valenciano.

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Una storia che continua

Il legame tra Bordalás e il Getafe va ben oltre un semplice rapporto professionale. L'allenatore è considerato una delle figure più importanti della storia recente del club e nel corso degli anni ha contribuito in maniera decisiva alla crescita della società. Dopo la prima esperienza iniziata nel 2016 e il successivo ritorno sulla panchina azulona nel 2023, il tecnico è riuscito ancora una volta a

Jose Bordalas, allenatore del Getafe (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Sotto la sua gestione il Getafe ha consolidato la propria presenza nella Liga e ha continuato a competere contro realtà economicamente più forti. Non a caso gran parte della tifoseria considerava la sua permanenza una priorità assoluta. Le trattative per il rinnovo hanno richiesto tempo, ma alla fine le parti hanno trovato un accordo che consentirà di proseguire insieme almeno per altre due stagioni.

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Obiettivo Europa e futuro del progetto

Il nuovo accordo permette al Getafe di programmare il futuro con maggiore serenità. Bordalás guiderà infatti la squadra in una stagione che si preannuncia particolarmente importante, soprattutto dopo il ritorno del club nelle competizioni europee . La qualificazione continentale ottenuta nell'ultima annata ha rappresentato uno dei risultati più significativi del progetto tecnico e la dirigenza ha deciso di dare continuità al lavoro svolto dall'allenatore. Il rinnovo fino al 2028 offre inoltre una prospettiva di lungo periodo sia sul piano sportivo sia su quello della programmazione. Bordalás continuerà quindi a rappresentare, con l'obiettivo di consolidare ulteriormente la crescita del club e mantenere la squadra competitiva sia in Spagna sia sul palcoscenico europeo.

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