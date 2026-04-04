Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma domenica 5 aprile

Filippo Montoli 4 aprile - 19:43

La domenica di LaLiga si chiude con il derby basco tra Deportivo Alaves e Osasuna. La gara è in programma il 5 aprile alle ore 21:00 all’Estadio de Mendizorroza. Dopo il cambio allenatore i padroni di casa cercano di allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti inseguono ancora il sogno europeo. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Deportivo Alaves-Osasuna.

I precedenti tra le due squadre — Il derby tra la squadra di Vitoria e quella di Pamplona si è giocato per 50 volte nella storia. Il bilancio pende nettamente verso l’Osasuna, che ha vinto in 27 occasioni. Segue l’Alaves con 15 e infine 8 pareggi. Anche il dato dei gol si veste di rosso. La squadra oggi allenata da Alessio Lisci ne ha realizzati 84, mentre gli avversari si fermano a quota 58. La classifica marcatori è guidata da Ante Budimir, che può ancora aggiungere al bottino personale altre reti dato che viene dato come titolare.

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Nell’ultimo periodo in particolare questa differenza tra le due rose è venuta fuori in modo evidente. L’Alaves non vince addirittura dal novembre del 2016. Da allora 9 sconfitte e 3 pareggi. I padroni di casa non solo faticano a portarsi a casa anche solo un punto, ma difficilmente sono andati in gol. Nelle ultime 6 gare casalinghe hanno realizzato una sola rete, nel derby della scorsa stagione. L’Osasuna, al contrario, in queste stesse partite ha sempre segnato almeno un gol.

Le probabili formazioni — DEPORTIVO ALAVES (4-4-2): Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Perez; Blanco, Guridi, Rebbach; Diaz, Martinez. Allenatore: Quique Sánchez Flores.

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Galán; Moncayola, I. Muñoz; Garcia, Oroz, V. Muñoz; Budimir. Allenatore: Alessio Lisci.

Deportivo Alaves-Osasuna, il pronostico di DDD — Per i bookmakers l’esito della partita è molto incerto. Nonostante storia e precedenti, l’Alaves è comunque dato come favorito con una quota tra il 2.30 e il 2.45. Il successo dell’Osasuna si trova invece tra il 2.80 e il 3. Molto simile il pareggio, indicato tra il 3 e il 3.20. Per i padroni di casa, l’arrivo di Quique Sánchez Flores e i risultati ottenuti nelle sue prime uscite potrebbero spiegare questi numeri. 4 punti contro Valencia, Villarreal e Celta Vigo hanno sicuramente valore.

A ciò si aggiunge un periodo di forma non entusiasmante per l’Osasuna. La squadra di Pamplona ha vinto una sola delle ultime 4 partite e in trasferta non trova i tre punti dal 6 febbraio. L’unico successo di questo periodo è arrivato però nell’ultima giornata e questo potrebbe aver ridato fiducia alla rosa. Il pronostico del risultato esatto di Deportivo Alaves-Osasuna è 0-1.