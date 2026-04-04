La domenica di LaLiga si chiude con il derby basco tra Deportivo Alaves e Osasuna. La gara è in programma il 5 aprile alle ore 21:00 all’Estadio de Mendizorroza. Dopo il cambio allenatore i padroni di casa cercano di allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti inseguono ancora il sogno europeo. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Deportivo Alaves-Osasuna.
BUNDESLIGA
Deportivo Alaves-Osasuna, derby basco nella sera di Pasqua: il pronostico di DDD
I precedenti tra le due squadre—
Il derby tra la squadra di Vitoria e quella di Pamplona si è giocato per 50 volte nella storia. Il bilancio pende nettamente verso l’Osasuna, che ha vinto in 27 occasioni. Segue l’Alaves con 15 e infine 8 pareggi. Anche il dato dei gol si veste di rosso. La squadra oggi allenata da Alessio Lisci ne ha realizzati 84, mentre gli avversari si fermano a quota 58. La classifica marcatori è guidata da Ante Budimir, che può ancora aggiungere al bottino personale altre reti dato che viene dato come titolare.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Nell’ultimo periodo in particolare questa differenza tra le due rose è venuta fuori in modo evidente. L’Alaves non vince addirittura dal novembre del 2016. Da allora 9 sconfitte e 3 pareggi. I padroni di casa non solo faticano a portarsi a casa anche solo un punto, ma difficilmente sono andati in gol. Nelle ultime 6 gare casalinghe hanno realizzato una sola rete, nel derby della scorsa stagione. L’Osasuna, al contrario, in queste stesse partite ha sempre segnato almeno un gol.
Le probabili formazioni—
DEPORTIVO ALAVES (4-4-2): Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Perez; Blanco, Guridi, Rebbach; Diaz, Martinez. Allenatore: Quique Sánchez Flores.
OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Galán; Moncayola, I. Muñoz; Garcia, Oroz, V. Muñoz; Budimir. Allenatore: Alessio Lisci.
Deportivo Alaves-Osasuna, il pronostico di DDD—
Per i bookmakers l’esito della partita è molto incerto. Nonostante storia e precedenti, l’Alaves è comunque dato come favorito con una quota tra il 2.30 e il 2.45. Il successo dell’Osasuna si trova invece tra il 2.80 e il 3. Molto simile il pareggio, indicato tra il 3 e il 3.20. Per i padroni di casa, l’arrivo di Quique Sánchez Flores e i risultati ottenuti nelle sue prime uscite potrebbero spiegare questi numeri. 4 punti contro Valencia, Villarreal e Celta Vigo hanno sicuramente valore.
A ciò si aggiunge un periodo di forma non entusiasmante per l’Osasuna. La squadra di Pamplona ha vinto una sola delle ultime 4 partite e in trasferta non trova i tre punti dal 6 febbraio. L’unico successo di questo periodo è arrivato però nell’ultima giornata e questo potrebbe aver ridato fiducia alla rosa. Il pronostico del risultato esatto di Deportivo Alaves-Osasuna è 0-1.
© RIPRODUZIONE RISERVATA