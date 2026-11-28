Deyverson, attualmente in forza alla LDU Quito e in scadenza di contratto, ha vestito la maglia di 11 squadre nel corso della sua carriera, costruendo un percorso ricco di esperienze, soprattutto in Sud America. In un'intervista concessa al quotidiano spagnolo AS, il centravanti ha ripercorso alcune delle tappe più significative della propria vita, soffermandosi anche sugli errori commessi durante la gioventù. Tra questi, una parentesi poco fortunata al Benfica, che avrebbe potuto aiutarlo nel proseguo della sua carriera europea.

Deyverson e la parentesi al Benfica: "Ero giovane, avevo fama e soldi"

Il rapporto tra Deyverson e il calcio europeo è iniziato in Portogallo, con la maglia del Benfica, senza però riuscire a imporsi con la prima squadra, disputando le proprie partite principalmente con la formazione B. Successivamente è arrivata l'esperienza al Belenenses, prima del trasferimento in Spagna, dove ha trovato maggiore continuità.

SAN PAOLO, BRASILE - 09 SETTEMBRE: Deyverson della LDU de Quito durante la partita di andata dei quarti di finale della Copa CONMEBOL Libertadores tra Palmeiras e LDU Quito al Nubank Parque, il 9 settembre 2026 a San Paolo, Brasile. (Foto di Alexandre Schneider/Getty Images)

Proprio ripensando agli anni della gioventù, il brasiliano ha ammesso di non aver sempre avuto la mentalità giusta per affrontare il calcio professionistico. La fama e i guadagni, arrivati quando era ancora molto giovane, lo avevano portato a sottovalutare l'importanza della preparazione e della vita privata: "Ero giovane, avevo fama e soldi, uscivo la sera, bevevo e pensavo che nulla potesse farmi male".

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Sull'importanza della moglie: "Quando mia moglie è entrata nella mia vita sei anni fa, ho cambiato mentalità e sono diventato un vero professionista".

Sul connazionale in forza al Real: "Bisogna dare più valore a Endrick perché è un fenomeno. Non ti pentirai di aver scommesso su di lui. È un ragazzo che mi affascina".

Anche l'esperienza in Spagna ha rappresentato una tappa importante nella carriera di Deyverson, che ha vestito le maglie di Levante, Getafe e soprattutto Alavés. Con quest'ultimo club ha raggiunto un traguardo storico, disputando la finale di Copa del Rey del 2017 contro il Barcellona. I catalani si imposero per 3-1, ma il brasiliano ricorda ancora quella partita, nella quale la sua squadra riuscì a mettere in difficoltà gli avversari: "Messi ha segnato il primo gol, Theo Hernández ha pareggiato e li abbiamo spaventati un po'. Erano una grande squadra e vincere due volte sarebbe stato quasi un miracolo".

Deyverson per finire ha ricordato con particolare soddisfazione anche il successo per 2-1 ottenuto al Camp Nou, nel quale aveva trovato la via della rete contro il Barcellona di Messi, Suarez e Neymar. Un'impresa che conserva un significato speciale per l'attaccante: "Ho segnato contro Real Madrid e Barcellona. Il gol contro il Real non è bastato per vincere, ma quello al Camp Nou sì. Abbiamo vinto ed è stata una festa, perché era il Barça di Messi, Suarez, Neymar e Iniesta".