Abel Ferreira continua a scrivere pagine importanti nella storia del calcio sudamericano. Il tecnico portoghese ha condotto il Palmeiras alla sua quarta finale di Copa Libertadores in sei anni alla guida del club paulista, entrando in un ristretto gruppo di allenatori capaci di raggiungere per quattro volte l’ultimo atto della competizione con la stessa squadra. Dopo aver superato il Fluminense nel derby brasiliano, il Verdão si prepara ad affrontare l’Estudiantes, che ha eliminato il Flamengo ai calci di rigore. L’appuntamento è fissato per il 28 novembre 2026 all’Estadio Centenario di Montevideo lo stesso impianto che aveva ospitato l’ultimo trionfo continentale del Palmeiras nel 2021.

Abel Ferreira nella storia della Libertadores

La qualificazione alla finale rappresenta, ormai protagonista di un ciclo destinato a lasciare il segno nella storia dele della. Con quattro finali raggiunte alla guida della stessa squadra, il portoghese entra nel ristretto gruppo formato da, arrivato quattro volte all’ultimo atto con il, e Luis, protagonista dello stesso percorso con l’. Un risultato che conferma la continuità del lavoro svolto dall’allenatore, capace di mantenere il Palmeiras ai vertici del calcio sudamericano nel corso delle ultime stagioni.

Ferreira eguaglia anche Felipe Scolari, che aveva raggiunto quattro finali della Libertadores alla guida di club brasiliani. Davanti a tutti resta Bianchi, unico tecnico ad aver disputato cinque finali complessive. Il cammino del portoghese assume un significato ancora maggiore se si considera il rapporto tra l’allenatore e il club paulista: sotto la sua gestione, infatti, il Palmeiras ha raggiunto quattro delle otto finali continentali disputate nell’intera storia della società. Il Verdão si conferma così una delle grandi protagoniste della competizione, consolidando il proprio posto tra le squadre più presenti nell’atto conclusivo del torneo.

Abel Ferreira, allenatore del Palmeiras (Foto di Pedro H. Tesch/Getty Images)

Palmeiras-Estudiantes, la finale il 28 novembre a Montevideo

A separare Abel Ferreira da un altro possibile trionfo continentale ci sarà l’, guidato dal tecnico Eduardoe presieduto dall’ex calciatore Juan Sebastián. La formazione argentina ha conquistato la qualificazione dopo una semifinale combattuta contro il, risolta ai calci di rigore nonostante l’inferiorità numerica maturata nel corso della ripresa. Un risultato che ha impedito la ripetizione della finale tutta brasiliana tra, già avversarie nell’atto conclusivo del 2021, vinto dal Verdão, e del 2025, quando a imporsi erano stati i rossoneri di Rio de Janeiro.

Il Palmeiras, invece, ha superato il Fluminense grazie alla propria solidità e alla gestione tattica di Ferreira, guadagnandosi la possibilità di tornare a giocarsi il trofeo più prestigioso del Sudamerica. La finale si disputerà sabato 28 novembre all’Estadio Centenario di Montevideo, in Uruguay. Per il club paulista si tratta di un ritorno in uno stadio dal significato particolare: proprio lì, il 27 novembre 2021, aveva conquistato la Libertadores battendo il Flamengo ai tempi supplementari grazie al gol decisivo di Deyverson. Cinque anni dopo, il Palmeiras tornerà dunque nello stesso impianto con l’obiettivo di aggiungere un altro capitolo alla propria storia continentale. Per Abel Ferreira sarà l’occasione di trasformare un nuovo record personale in un altro successo per il Verdão.