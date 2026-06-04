Frattura del dito rimediata durante la finale di Europa League per il Dibu Martinez: lo staff medico è fiducioso
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Il conto alla rovescia per il Mondiale è iniziato e l'Argentina non può permettersi sorprese tra i pali. Emiliano 'Dibu' Martinez, portiere titolare della Seleccion e pilastro inamovibile dello schema del CT Scaloni, corre contro il tempo per recuperare dall'infortunio al dito. Le notizie che arrivano da Kansas City, dove si trova l'Argentina per prepararsi al debutto mondiale, però, sono tutt'altro che allarmanti.
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Martinez, il recuperoIn Argentina c'era stata preoccupazione dopo la diffusione di immagini che mostravano il portiere argentino con la mano fasciata, ma secondo quanto riportato da TyC Sports, la fase di recupero sta procedendo bene, con Martinez che sta semplicemente riducendo al minimo il lavoro con le mani finché la frattura non sarà completamente stabilizzata, allenandosi principalmente con i piedi. Lo staff medico ha deciso infatti di evitare le attività che potrebbero sollecitare il dito fratturato, sotto consiglio del preparatore dei portieri Martin Tocalli. L'estremo difensore dell'Aston Villa si è visto praticare i riflessi con una pallina da tennis, afferrando i lanci con la mano sinistra, mentre la destra rimaneva immobilizzata
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L'infortunio nella finale di Europa LeagueLa frattura era avvenuta durante il riscaldamento della finale di Europa League sul terreno di Istanbul. In un momento del pre-gara, il portiere dell'Aston Villa ha richiesto l'intervento dello staff medico e si è fatto fasciare il dito direttamente in campo. Nonostante il dolore, Martinez ha completato tutti i 90 minuti della finale, che ha visto la sua squadra trionfare contro il Friburgo. Gli esami medici avevano poi confermato una piccola frattura dell'anulare della mano destra, ma senza necessità di intervento chirurgico.
Le parole del Dibu e le partite che può saltareAl momento di salire sul pullman verso il centro di allenamento, il portiere è stato avvicinato da alcuni tifosi e interpellato sulla sua presenza al debutto mondiale contro l'Algeria, rispondendo con il pollice in su: "Sto bene, sto bene. Ci arrivo". I tempi di recupero stimati sono di circa 20 giorni, il che significa che Martinez salterà per certo le amichevoli preparatorie contro Honduras e Islanda, del 6 e 9 giugno. Lo staff medico della Seleccion è però ottimista: il portiere dovrebbe essere comunque pronto senza problemi per il debutto mondiale, in programma il 16 giugno.
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