Il conto alla rovescia per il Mondiale è iniziato e l'Argentina non può permettersi sorprese tra i pali. Emiliano 'Dibu' Martinez, portiere titolare della Seleccion e pilastro inamovibile dello schema del CT Scaloni, corre contro il tempo per recuperare dall'infortunio al dito. Le notizie che arrivano da Kansas City, dove si trova l'Argentina per prepararsi al debutto mondiale, però, sono tutt'altro che allarmanti.

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Martinez, il recupero

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L'infortunio nella finale di Europa League

Inc'era stata preoccupazione dopo la diffusione di immagini che mostravano il portiere argentino con la mano fasciata, ma secondo quanto riportato da TyC Sports, la fase di recupero sta procedendo bene, conche sta semplicemente riducendo al minimo il lavoro con le mani finché la frattura non sarà completamente stabilizzata, allenandosi principalmente con i piedi. Lo staff medico ha deciso infatti di evitare le attività che potrebbero sollecitare il dito fratturato, sotto consiglio del preparatore dei portieri Martin Tocalli. L'estremo difensore dell'si è visto praticare i riflessi con una pallina da tennis, afferrando i lanci con la mano sinistra, mentre la destra rimaneva immobilizzataLa frattura era avvenuta durante il riscaldamento della finale disul terreno di Istanbul. In un momento del pre-gara, il portiere dell'Aston Villa ha richiesto l'intervento dello staff medico e si è fatto fasciare il dito direttamente in campo. Nonostante il dolore, Martinez ha completato tutti i 90 minuti della finale, che ha visto la sua squadra trionfare contro il Friburgo. Gli esami medici avevano poi confermato una piccoladell'anulare della mano destra, ma senza necessità di intervento chirurgico.

ISTANBUL, TURCHIA - 20 MAGGIO 2026: Emiliano Martinez si fa controllare la mano dallo staff medico nel riscaldamento della finale di Europa League tra Fribrugo e Aston Villa al Besiktas Park. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Le parole del Dibu e le partite che può saltare

Al momento di salire sul pullman verso il centro di allenamento, il portiere è stato avvicinato da alcuni tifosi e interpellato sulla sua presenza al debutto mondiale contro l', rispondendo con il pollice in su: "Sto bene, sto bene. Ci arrivo". I tempi di recupero stimati sono di circa, il che significa che Martinez salterà per certo le amichevoli preparatorie contro, del 6 e 9 giugno. Lo staff medico della Seleccion è però: il portiere dovrebbe essere comunque pronto senza problemi per il debutto mondiale, in programma il

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