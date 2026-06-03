Buendia resta in allerta per un’eventuale chiamata last minute in vista del Mondiale 2026, ma il vero nodo che sta tenendo in apprensione lo staff tecnico dell’Argentina riguarda le condizioni di Nico Paz. Il giovane talento, infatti, lamenta un fastidio al ginocchio sinistro che viene monitorato giorno dopo giorno e che potrebbe influenzare le scelte finali di Lionel Scaloni. Proprio per questo motivo, il centrocampista dell’Aston Villa è stato avvisato di restare pronto e continuare ad allenarsi, senza interrompere la preparazione. Inserito nella lista preliminare dei 55 ma escluso dai 26 convocati, Buendía rappresenta al momento una possibile soluzione d’emergenza qualora uno dei giocatori selezionati non fosse al meglio fisicamente.

Scaloni osserva Nico Paz: il ginocchio preoccupa, Buendía pronto come alternativa

Il centro della questione in casa Argentina è legato a Nico Paz, su cui lo staff medico sta effettuando valutazioni costanti per capire l’entità del problema al ginocchio sinistro. Il talento classe 2004 è considerato una pedina importante nelle rotazioni offensive di Scaloni, ma la sua condizione fisica non è ancora del tutto rassicurante in vista dell’inizio del Mondiale.

COMO, ITALIA – 24 GENNAIO: l’allenatore del Como 1907, Cesc Fàbregas, dà indicazioni al suo giocatore Nico Paz durante la partita di Serie A tra Como 1907 e Torino FC allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 24 gennaio 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Per questo motivo la federazione mantiene alta l’attenzione e ha già predisposto possibili alternative, tra cui proprio Emiliano Buendia, avvisato di restare in forma e disponibile per un’eventuale convocazione d’emergenza. L’idea dello staff è chiara: nessun rischio inutile e massima prudenza su chi non è al 100%, soprattutto in una competizione che richiederà intensità e continuità di rendimento. Buendía, forte di una stagione positiva con l’Aston Villa, conclusa con lo splendido gol in finale contro il Friburgo, resta così sullo sfondo, pronto a subentrare se le condizioni di Nico Paz non dovessero dare le garanzie necessarie. La speranza per il giovane trequartista del Como è quella di smaltire il problema ed essere uno dei protagonisti di questi Mondiali.