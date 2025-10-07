Dopo la fine del contratto con il Gremio, l'ex Colchoneros è rimasto senza da ormai un anno ma nonostante ciò non ha ancora deciso di ritirarsi.

Mattia Celio Redattore 7 ottobre - 16:17

Da oltre un anno non si hanno più notizie di Diego Costa. Il giocatore brasiliano naturalizzato spagnolo non calca un campo di calcio dall'8 dicembre 2024, ovvero da quando vestiva la maglia del Gremio. Da lì è rimasto svincolato e nonostante sia assente da così tanto tempo l'attaccante non ha ancora appeso gli scarpini al chiodo. Possibile una nuova avventura? Per ora il suo futuro è tutto un mistero.

Diego Costa, in attesa di una squadra o possibile addio? — Un addio inglorioso quello di Diego Costa? Fuori dai radar ormai da un anno, il brasiliano non ha ancora deciso di lasciare il calcio ma ad ormai 37 anni e senza un contratto tale ipotesi sarebbe quella più concreta. L'ex giocatore dell'Atletico Madrid ha giocato le ultime due stagioni in Brasile con le maglie di Botafogo e Gremio dopo la parentesi al Wolverhampton. Un ritorno in patria non molto memorabile: 3 reti in 15 presenze con i bianconeri e 8 marcature in 26 presenze con l'Imortal Tricolor. E anche qualche infortunio.

Dopo la fine del contratto, il giocatore ha ricevuto diverse offerte dall'Uruguay ma alla fine nessuna di esse si è concretizzata. Come riporta il quotidiano AS.com, l'attaccante sarebbe tornato a Madrid dove sarebbe in attesa di una nuova proposta. Proprio nella capitale spagnola, il classe '88 ha fatto la sua ultima apparizione come ambasciatore dei Colchoneros nel Mondiale per Club, dove ha avuto nuovamente modo di indossare la maglia della squadra con la quale ha giocato 7 stagioni.

Sotto la guida di Diego Simeone, Diego Costa si è tolto le migliori soddisfazioni in carriera vincendo una Liga, una Coppa di Spagna, una Europa League e ben 3 Supercoppe Europee, totalizzando 216 presenze e 83 reti. Non si sa dunque quale sarà il futuro del giocatore brasiliano ma quello che è certo è che meritava un finale di carriera migliore di questo. Nei prossimi mesi si potrebbe sapere se continuerà a giocare o appenderà gli scarpini al chiodo.