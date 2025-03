Dinamo-Steaua, il derby Eterno di Bucarest tra le due squadre più titolate di Romania

Dinamo-Steaua, un derby tra due squadre accomunate dal Comunismo ma acerrime rivali nei valori e nello sport. La storia dei due club.

Dinamo e Steaua Bucarest si affronteranno nella seconda giornata dei playoff Scudetto. Questo derby della capitale romena, chiamato Eterno, rappresenta la storia del calcio nazionale. Entrambe simbolo del Comunismo nello sport, rappresentano in realtà due figure diverse che spesso si sono scontrate in ambito politico e sociale. Una sfida accesa sia in campo che sugli spalti, con tutta la Nazione interessata.

Dinamo Bucarest, la squadra legata alla polizia — Questo club, fondato nel 1948, è particolarmente legato alle forze di polizia. Infatti il soprannome di questa squadra è "Red Dogs" per via del cane raffigurato sullo stemma. La particolarità è la modalità in cui è nata questa squadra: il Ministero dell'Interno ha sacrificato l'Unirea Tricolor, tra le società più blasonate di Romania per far posto alla Dinamo. Inoltre è stata ammessa nella massima serie in favore del Ciocanul Bucarest, secondo molto in maniera abusiva.

Il primo titolo arriva nel 1955, con il debutto in Coppa dei Campioni nell'anno successivo. Tra gli anni sessanta e settanta inizia il vero periodo d'oro per rossobianchi, con le prestigiose vittorie contro Real Madrid, Inter e Atletico Madri. Dudu Georgescu addirittura vince due Scarpe d'Oro ma il governo Ceausescu non concede al giocatore il trasferimento al Real. Il miglior risultato europeo è la semifinale persa contro il Liverpool in Coppa dei Campioni nel 1983-1984. Nel 2021-2022 il club retrocede per la prima volta nella propria storia ma risale l'anno seguente. La Dinamo possiede in bacheca 18 scudetti e 13 coppe di Romania.

Steaua Bucarest, il club dell'esercito — La storia della Steaua nasce nel 1947 in seguito alla liquidazione dell'allora Carmen Bucarest con l'avvento del Comunismo e su iniziativa di alcuni ufficiali della Casa Reale di Romania. E' rimasta legata all'esercito romeno fino al 1998, dopodichè è diventato un club privato. Tra il 2014 e il 2017 il Ministero della Difesa ha però rivendicato il nome della stessa, obbligandola a cambiare in FCSB. Esercito che ha rifondato il club nello stesso anno ed è ripartito dalla quarta serie.

Venendo alla squadra principale, è la più titolata di Romania con ben 27 scudetti, 23 coppe nazionali, 7 supercoppe e una Champions League. Gli anni ottanta sono quelli che regalano maggiore successo alla "Stella", con il successo contro il Barcellona nel 1986 e la prima coppa europea della propria storia. Negli anni seguenti raggiungeranno semifinale e finale venendo battuti rispettivamente da Benfica e Milan.

Da dove nasce la rivalità? — Il primo vero episodio che ha portato Dinamo e Steaua a essere rivali risale alla coppa di Romania 1987-1988. A causa di un errore arbitrale, viene annullato un gol al 90' per la Steaua che si rifiuta di scendere in campo ai supplementari. Il titolo viene così dato e accettato dalla Dinamo e si scaturisce una violenta rissa tra giocatori e dirigenti, con annessa invasione di campo dei tifosi.

Altro clamoroso evento fù l'incendio, da parte dei tifosi della Dinamo, di un settore dello stadio della Steaua che fortunatamente non portò gravi danni a cose e persone. Ne sono susseguiti una serie di scontri violenti tra le tifoserie, sfociati fino ai nostri giorni.