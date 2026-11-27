L'ascesa fulminea che ad agosto ha portato il Real Madrid a versare 115 milioni di sterline nelle casse del Lipsia, rendendo Yan Diomande il calciatore africano più costoso della storia, si accompagna ora a una pesante bufera mediatica. Nelle ultime settimane, sui social sono diventate virali diverse fotografie che ritraevano l'esterno offensivo già in campo nel 2018 all'età di diciotto anni, alimentando sospetti sulla sua reale data di nascita. Sebbene tali immagini siano state rapidamente smascherate come falsi digitali, l'ondata social ha spinto il giocatore, nato il 14 novembre 2006 secondo i registri del club madrileno e i dati della FIFA, a rispondere con una presa di posizione durissima. Attraverso il proprio profilo Snapchat, Diomande ha promesso che i responsabili di questa campagna diffamatoria verranno chiamati a rispondere delle proprie azioni.

L'episodio in questione

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La presa di posizione di Diomande

Il caso è esploso in rete con la circolazione di scatti alterati ad hoc per insinuare dei dubbi nell'acquisto dei, suggerendo che fosse più anziano rispetto all'età dichiarata. Una ricostruzione priva di fondamento: i fotomontaggi diffusi online sono stati smentiti e i documenti ufficiali depositati dalconfermano in modo inequivocabile la nascita al, dato pienamente allineato con gli archivi internazionali dellache certificano come il calciatore abbia compiuto vent'anni soltanto due settimane fa.ha scelto di intervenire per denunciare l'episodio. Nel messaggio pubblicato sui social, l'attaccante delha usato parole molto chiare: "Internet ti dà la possibilità di dire qualsiasi cosa tu voglia a persone che non oseresti mai affrontare faccia a faccia. Mae che il mondo virtuale non ti esime dalla responsabilità delle tue azioni".

Il giocatore ha poi concluso con un avvertimento rivolto agli autori dei post: "A dicembre, molti si renderanno conto che le loro azioni non resteranno impunite e che ognuno sarà chiamato a rispondere di ciò che ha fatto. Le maschere cadranno". Pur senza specificare nel dettaglio quali iniziative verranno intraprese, il messaggio del ventenne madridista è stato interpretato come il preludio a una serie di azioni legali a tutela della propria immagine.