Il Coventry City continua a rimanere a secco in Premier League. Come il Tottenham Hotspur, lo 0 è relativo alla voce dei gol segnati, ma rispetto agli Spurs, il numero nefasto compare anche sulla colonna dei punti fatti. La stagione passata, i Celesti hanno dominato la Championship, vincendo la seconda divisione inglese. Eppure, le altre neopromosse stanno andando molto meglio del Coventry City. L'Hull City ha fermato il Chelsea sul 2-2 rimanendo nelle zone alte della classifica, mentre l'Ipswich Town ha vinto per 2-3 sul campo del Crystal Palace. La squadra allenata da Frank Lampard è l'unica senza punti fatti, che ha un disastroso bilancio di 0 reti segnate e 10 subite. Il calciomercato estivo ha portato in dote tanti talenti (Caleb Yirenkyi, Sidiki Cherif, Loum Tchaouna...), ma poca esperienza e qualità per competere immediatamente nella lotta salvezza della Premier League.

Frank Lampard non riesce a invertire la rotta

COVENTRY, INGHILTERRA - 13 SETTEMBRE: Frank Lampard, allenatore del Coventry City, osserva la partita di Premier League 2026/27 tra Coventry City e Brighton & Hove Albion alla Coventry Building Society Arena, il 13 settembre 2026 a Coventry, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Dopo aver perso per 3-0 contro l'Arsenal, 1-0 lo scontro diretto con l'Hull City e 1-0 contro il Man City di Maresca, oggi è arrivato un risultato ancora più inquietante di quelli passati. I Celesti infatti hanno perso 0-5 contro il Brighton, all'interno di un match mai davvero cominciato. La manita subita da Frank Lampard, proietta il tecnico inglese nella storia (negativa) del club. L'ex leggenda del Chelsea continua a non trovare pace sulla panchina, preannunciando un'altra stagione fallimentare da allenatore.

Frank Lampard gives his assessment of this afternoon's defeat. 🎙️ pic.twitter.com/3gV6J5gv52 — Coventry City (@CoventryCityFC) September 13, 2026

Lampard non è ancora stato capace di invertire la rotta. La partita di oggi ha registrato due pessimi record per il club e per lui stesso. Nei 107 anni di storia del Coventry City, mai era successo ditutte le prime 4 sfide di campionato. Inoltre, il tecnico inglese, per la prima volta nella sua carriera (283 panchine), ha visto i suoi giocatori subire almeno 3 reti, ricevere un rigore a sfavore e pure un cartellino rosso (Taiwo Awoniyi) all'interno dello stesso match.