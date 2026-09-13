L'ex bandiera del Chelsea sta affondando con la sua squadra: cambio di rotta o cambio di allenatore?
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Il Coventry City continua a rimanere a secco in Premier League. Come il Tottenham Hotspur, lo 0 è relativo alla voce dei gol segnati, ma rispetto agli Spurs, il numero nefasto compare anche sulla colonna dei punti fatti. La stagione passata, i Celesti hanno dominato la Championship, vincendo la seconda divisione inglese. Eppure, le altre neopromosse stanno andando molto meglio del Coventry City. L'Hull City ha fermato il Chelsea sul 2-2 rimanendo nelle zone alte della classifica, mentre l'Ipswich Town ha vinto per 2-3 sul campo del Crystal Palace. La squadra allenata da Frank Lampard è l'unica senza punti fatti, che ha un disastroso bilancio di 0 reti segnate e 10 subite. Il calciomercato estivo ha portato in dote tanti talenti (Caleb Yirenkyi, Sidiki Cherif, Loum Tchaouna...), ma poca esperienza e qualità per competere immediatamente nella lotta salvezza della Premier League.
Frank Lampard non riesce a invertire la rotta
Dopo aver perso per 3-0 contro l'Arsenal, 1-0 lo scontro diretto con l'Hull City e 1-0 contro il Man City di Maresca, oggi è arrivato un risultato ancora più inquietante di quelli passati. I Celesti infatti hanno perso 0-5 contro il Brighton, all'interno di un match mai davvero cominciato. La manita subita da Frank Lampard, proietta il tecnico inglese nella storia (negativa) del club. L'ex leggenda del Chelsea continua a non trovare pace sulla panchina, preannunciando un'altra stagione fallimentare da allenatore.
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