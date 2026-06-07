Ha dell'incredibile ciò che è successo a San Diego, sede del ritiro della Nazionale svizzera. Il CT Yakin, in carica dal 2021, insieme ai propri collaboratori, aveva stilato un programma originale di allenamento per superare di slancio il girone e proiettarsi alla fase ad eliminazione diretta. Tuttavia, il ritiro degli elvetici è stato sconquassato da una strana presenza, quella dei serpenti a sonagli, che hanno costretto Yakin a cambiare le metodologie di allenamento.

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In che modo i serpenti sarebbero d'intralcio?

L'ex allenatore diaveva programmato, per i propri calciatori, una sessione d'allenamento alquanto particolare. Un giro in bicicletta dal Fairmont Hotel al centro sportivo, distante 7 chilometri, per scaldarsi prima dell'inizio dell'allenamento. Un'idea sicuramente interessante ma altrettanto pericolosa. Infatti, il centro sportivo della San Diego Jewish Academy, situato nel nord di San Diego, è immerso in una folta vegetazione in cui pullulano serpenti velenosi.

GINEVRA, SWITZERLAND - 15 NOVEMBRE: Dan Ndoye della Svizzera festeggia aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Svizzera e Svezia al Stade de Genève il 15 novembre 2025 a Ginevra, Svizzera. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

La pericolosità elevata ha spinto le autorità locali a imporre alla Nazionale elvetica di accantonare l'utilizzo delle biciclette, seppur utile fisicamente, a favore del consueto autobus. L'attenzione dovrà essere massima anche per il trasporto via bus per evitare strade immerse nella vegetazione.

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Il percorso della Svizzera ai Mondiali

La Nazionale di Akanji tra gli altri è stata inserita nel gruppo B. Se la vedrà contro, i padroni di casa dele la. Un girone senza schiacciasassi che potrebbe sorridere proprio alla, Nazionale che nelle ultime edizioni di Europei e Mondiali ha causato vittime illustri, e l'ne sa qualcosa.

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