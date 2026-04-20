Lo svizzero racconta il suo primo anno da 'italiano' alla viglia del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Como

Federico Grimaldi 20 aprile - 12:45

È un’intervista ricca di spunti quella rilasciata da Manuel Akanjia Sportmediaset, alla vigilia della sfida di Coppa Italia della sua Inter contro il Como. Il difensore nerazzurro ha parlato del momento della squadra di Cristian Chivu, sempre più lanciata verso lo scudetto - grazie anche alla sconfitta del Napoli contro la Lazio - ma anche del proprio futuro e del retroscena di mercato che lo ha visto vicino al Milan. “Ho parlato anche con loro in estate, ma pensavo che l’Inter fosse la destinazione più adatta a me”, ha raccontato lo svizzero, sottolineando come la scelta si sia rivelata vincente. Ora, però, il focus è tutto sulla finale di stagione e sulla possibilità di centrare un double storico.

Akanji carica l’Inter: “Coppa diversa dal campionato, serve la partita perfetta” — Nel resto dell’intervista concessa a Sportmediaset, Manuel Akanjiha ampliato il discorso sul momento della Inter e sugli obiettivi ancora aperti in stagione. Il difensore ha ribadito la consapevolezza della forza della squadra di Cristian Chivu, ma anche la necessità di restare concentrati fino alla fine: “Sarebbe incredibile vincere due titoli nel mio primo anno”, ha ammesso, facendo riferimento al possibile double tra campionato e Coppa Italia. Akanji non ha nascosto l’amarezza per l’uscita dalla Champions contro il Bodo, ma ha invitato a guardare avanti: “Chiaramente speravamo di andare avanti, ci abbiamo provato, ma ora dobbiamo pensare a chiudere al meglio questa stagione”. Un passaggio che evidenzia come il gruppo voglia trasformare la delusione in motivazione per il finale.

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Il difensore ha poi sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano e dell’inserimento nel gruppo: “Tutti i ragazzi e il mister hanno reso molto facile il mio inserimento, mi sento molto bene qui”. Un concetto ribadito anche sul piano tattico, dove si è detto soddisfatto della sua duttilità: “Posso giocare sia in mezzo che a destra nei tre dietro, per me non cambia molto”. Infine, uno sguardo al futuro è inevitabile, ma rimandato: “Quando finirà la stagione ci sederemo e parleremo. Ora conta solo il campo”. L’obiettivo, per Akanji e per l’Inter, resta uno solo: chiudere con trofei una stagione ancora tutta da scrivere.